Baseball: le Québécois Jean-Christophe Masson libéré par les Blue Jays

Le Québécois Jean-Christophe Masson n’est plus un membre de l’organisation des Blue Jays de Toronto. Le jeune homme de 20 ans a été libéré, plus tôt cette semaine.

«Il y a quelques jours, la fin du parcours est arrivée pour moi avec les Blue Jays de Toronto, a publié Masson, sur son compte Instagram. Je ne sais pas ce qui m’attend dans le futur, mais je suis excité de connaître le prochain chapitre.»

Sélectionné en 26e ronde par les Jays au repêchage de 2019, Masson aura évolué au sein de cette organisation du baseball majeur pendant quatre ans, en incluant la période pandémique. Il a notamment participé à 47 matchs avec les Blue Jays de Dunedin, au niveau A.

Masson n’a pu se démarquer aux yeux des décideurs, si bien qu’il a subi le couperet alors que l’organisation torontoise avait logiquement obtenu de nouveaux jeunes espoirs lors du récent repêchage.

«De telles décisions ne sont jamais prises à la légère et c’est toujours décevant pour les athlètes et leur entourage, a réagi le recruteur québécois Jasmin Roy, qui avait recommandé la sélection de Masson au repêchage. «JC» peut être fier de ce qu’il a accompli et il a toujours eu une éthique de travail impeccable. Il était très apprécié par tout le monde dans l’organisation.»

Avec les Capitales?

Encore très jeune, l’athlète natif de Lévis pourrait maintenant emprunter un nouveau chemin, tout en continuant sa progression au baseball. Les Capitales de Québec pourraient notamment s’intéresser à ses services dans la Ligue Frontière. Masson connaît d'ailleurs très bien l'entraîneur-chef des Capitales, Patrick Scalabrini.

«S’il désire continuer de jouer, je pense que son talent lui permettra de vivre encore de belles expériences», a ajouté Roy.