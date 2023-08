Madame la ministre Pascale Déry, il est urgent d’investir pour nos étudiants!

Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, le 31 mai dernier, Rachèle Tremblay vous acheminait une lettre ouverte vous exposant la complexité et les failles du système d’admission à la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de Saint-Hyacinthe.

Après un important tapage médiatique, des rencontres avec des responsables de l’Université de Montréal et avec plusieurs autres partenaires, la Faculté de médecine vétérinaire maintient son refus et oblige cette étudiante à retourner à l’étranger afin de poursuivre et de terminer ses études, et ce, malgré une moyenne générale de 98 % en première année de médecine vétérinaire à l’Université de Ross.

Besoin criant

Quel est le problème, nous direz-vous ? Le Québec a un besoin criant de médecins vétérinaires spécialisés dans les grands animaux (étant le domaine visé par madame Tremblay) et cette étudiante québécoise, qui détient toutes les capacités pour exercer au sein de la profession, devra s’endetter de plus de 300 000 $ en droits de scolarité.

Comment notre société peut-elle accepter ça ? Comment notre société peut-elle se permettre de refuser une étudiante talentueuse et déterminée ?

Nous craignons maintenant qu’elle abandonne ses études faute de financement.

Support financier

Des animaux meurent en ce moment, madame la ministre, car il manque de vétérinaires pour les soigner. Comme amoureux des animaux, propriétaires de fermes, professionnels de la santé animale, propriétaires équins ou tout simplement humains dotés de sensibilité, nous souhaitons vivement avoir une médecin vétérinaire comme Mme Tremblay sur le terrain.

Notre demande est simple, est-ce que le Québec, à l’instar de toutes les autres provinces canadiennes, peut financer les études de Mme Tremblay ? Le Québec est la seule province qui ne supporte pas financièrement ses étudiants qui doivent aller se former ailleurs à cause d’un système rigide et non adapté au besoin de main-d’œuvre criant.

Madame la ministre, aidez-là, aidez-nous.

Parmi les 332 signataires,

Dre Élisabeth Michaud, DMV

Dr. Daniel De Oliveira DMV, Vétérinaire dans le domaine des grands animaux (ferme et équin)

Dr. Mathieu Desaulniers DMV, actionnaire du Groupe vétérinaire Évolution

Dr. Jacques Morin, Dmv Vétérinaire équin, propriétaire du Bureau Vétérinaire du Centaure Inc. Président fondateur des suppléments équins Lozana Santé Inc.

Dr. Martin Isabelle, DMV

Josée Lalonde, agr, MA. et propriétaire de chevaux

Rosalie Morin pharm.D, M.Sc, demi-pensionnaire de deux chevaux (pharmacienne, pharm.D, M.Sc, refusé par le passé en Médecine Vétérinaire)

Marie-Christine Fauteux, agr., M.Sc. propriétaire d’un cheval et d’un chien

Christina Chaloux, Agronome

Marilou Philibert, B. Sc agronomie et propriétaire de chevaux

Violette Caron, Simard, M. Sc., Agr.

Isabelle Lepage, technicienne en santé animale, propriétaire de chiens

Denis Ducharme, propriétaire de six chevaux Canadiens et éleveurs de chevaux Canadiens

Bianca Bernard, propriétaire de quatre chevaux et d’une écurie de 20 chevaux

Anne Sophie Carrier, productrice laitière et propriétaire de chevaux

Andréanne Plouffe, technicienne en production animale et propriétaire de chevaux

Demmi Roy Ferguson, propriétaire d’une écurie de plus de 40 chevaux et propriétaire chevaux

Josée Talbot, propriétaire d’une écurie de 20 chevaux et propriétaire de deux chevaux

Laurence Nadeau, propriétaire de la Ferme la Vallée du Coin élevage Ovin et propriétaire de chevaux

Maggy Guilbault, technicienne équine, conjointe d'un producteur laitier et propriétaire de chevaux.

Amélia Marcotte, future technicienne en santé animale avec espoir d’être un jour accepté en faculté de médecine vétérinaire et propriétaire de trois chevaux, dont un au ciel, deux chiens et un chat

Guylaine Beaudoin, propriétaire d’un cheval