Menus à petits prix: une semaine de recettes à moins de 2,94 $ la portion

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 10 au 16 août 2023

Beau temps, mauvais temps, le menu fait son retour cette semaine !

Août, c’est vraiment le mois de l’abondance et ça paraît quand on voit les étalages de fruits et de légumes bien remplis partout où on va ! C’est inspirant et ça m’a justement donné envie de mettre de la couleur et de la fraîcheur dans vos assiettes avec de beaux produits locaux.

D’ailleurs, parlant de fruits et légumes du Québec, il y en a un dont la saison prend fin très bientôt : la fleur d’ail. Après août, elle sera de plus en plus difficile à trouver. La fleur d’ail, c’est en fait la tige (et la fleur, justement) qui pousse au cœur du bulbe d’ail. C’est pour ça qu’elle se pointe le bout du nez un peu d’avance. Sa saveur est beaucoup plus douce que l’ail, mais sa texture est vraiment différente (allant presque vers celle de l’asperge, mais beaucoup plus mince). Comment profiter de ce légume local toute l’année si on en trouve seulement durant 2 ou 3 mois ? J’ai quelques trucs pour vous !

D’abord, si vous avez la chance d’avoir un marché public ou un kiosque près de chez vous, c’est un produit qu’on a avantage à acheter directement du producteur : la botte coûte en moyenne de 2,50 $ à 3,50 $ et est plus grosse (et moins chère) que celle qu’on trouve en épicerie. Ensuite, pour sa conservation, nul besoin d’appareils extravagants... votre congélateur sera votre meilleur ami ! Mes façons favorites pour profiter de la saveur de la fleur d’ail sont de la transformer en beurre et en pesto. Vous trouverez une multitude de recettes sur le web, et vous pourriez aussi très bien improviser.

Astuce de conservation

Une fois le pesto ou le beurre à la fleur d’ail préparé, mon meilleur truc de conservation est de le transférer dans des moules à glaçons ou à minimuffins au congélateur (en silicone, ça aide à l’étape du démoulage) et d’ensuite les transférer dans des sacs ou contenants. Ainsi, on peut prendre la quantité dont on a besoin au fil des semaines ou des mois et en profiter longtemps. Dans le même ordre d’idées, on pourrait aussi seulement l’émincer et la couvrir d’huile dans ces mêmes moules. C’est une parfaite base goûteuse pour la cuisson et c’est un petit concentré de saveurs d’été parfait pour agrémenter une recette !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Belle semaine pour les produits de la mer ! Le saumon surgelé et le tilapia sont à leur plus bas de l’année et on retrouve aussi des crevettes, des pétoncles et du thon en conserve à prix d’ami. Ça vaut la peine de faire quelques réserves au congélateur si on a de la place. Sinon, de manière générale, on retrouve plusieurs bonnes aubaines en circulaire. Voici les rabais qui ont retenu mon attention :

Bacon (375g) à 3,84 $ chez Walmart

à 3,84 $ chez Walmart Biftecks de bas de palette à 5,99 $/lb chez Metro

à 5,99 $/lb chez Metro Biftecks de contre-filet à 7,88 $/lb chez Super C

à 7,88 $/lb chez Super C Bœuf haché maigre à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Côtelettes de longe de porc avec os à 2,29 $/lb chez Provigo

à 2,29 $/lb chez Provigo Crevettes blanches du Pacifique surgelées (340g) à 5,99 $ pour les membres Moi chez Metro

à 5,99 $ pour les membres Moi chez Metro Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (300 g) à 6,99 $ chez Provigo

à 6,99 $ chez Provigo Cuisses de poulet à 1,29 $/lb pour les membres Scène+ chez IGA

à 1,29 $/lb pour les membres Scène+ chez IGA Filets de morue à 9,99 $/lb chez IGA

à 9,99 $/lb chez IGA Filets de tilapia frais à 3,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année) Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,99 $ chez Provigo

à 3,99 $ chez Provigo Hauts de cuisses de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Huile d’olive (1L) à 7,97 $ chez Walmart

à 7,97 $ chez Walmart Légumes en conserve de marque maison à 0,99 $ pour les membres Moi chez Metro

à 0,99 $ pour les membres Moi chez Metro Margarine (637-850g) à 5,88 $ pour les membres Scène+ (limite de 4 par client) chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 5,88 $ pour les membres Scène+ (limite de 4 par client) chez IGA (meilleur prix de l’année) Œufs blancs calibre gros (18) à 3,66 $ chez Maxi ou douzaine à 2,44 $ (limite de trois par client) chez Super C

à 3,66 $ chez Maxi ou douzaine à 2,44 $ (limite de trois par client) chez Super C Panier de pêches du Canada (3L) à 3,44 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 3,44 $ chez Walmart (meilleur prix de l’année) Pétoncles de baie surgelés (454 g) à 7,99 $ chez Maxi

à 7,99 $ chez Maxi Pilons de poulet à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Saucisses fumées (375-450g) à 2,49 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo

à 2,49 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo Rôti de bas de palette désossé à 4,88 $/lb chez Metro

à 4,88 $/lb chez Metro Thon pâle en conserve (170 g) à 1 $ chez Maxi

LUNDI

SAUMON CROUSTILLANT À LA MOUTARDE ET AU SÉSAME

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 2,65 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose ici de servir le saumon sur du riz et de l’accompagner de haricots verts vapeur ou sautés (c’est même déjà calculé dans le prix par portion !).

MARDI

FILET DE PORC ET SALSA DE MAÏS GRILLÉ

Recette tirée de Zeste, par Stefano Faita

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 1,79 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas de vinaigre balsamique blanc, sachez que vous pouvez le remplacer par 1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc à laquelle on ajoute 1⁄2 c. à thé de sucre.

MERCREDI

POLPETTES DE VEAU AUX OLIVES ET AU PARMESAN

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Angus Fergusson

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 2,33 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un souper rapide, les boulettes pourraient avoir été façonnées et déposées sur la plaque la veille. Ainsi, le jour même, il ne resterait qu’à enfourner.

JEUDI

SALADE GRECQUE AU FETA FONDANT

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo zeste

Portions : 4 à 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 2,93 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les concombres miniatures sont en vedette, vous pouvez remplacer le concombre anglais par 5 petits. Pour un coût par portion moins élevé, sachez que vous pouvez trouver un emballage de deux contenants de fromage feta de 150 g pour 6 $ chez Maxi cette semaine.

VENDREDI

SAUTÉ DE PORC ET DE HARICOTS VERTS MIEL-GINGEMBRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,18 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SALADE CRÉMEUSE DE POIS CHICHES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Prix par portion : 1,06 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

BARQUETTES DE BANANES S’MORES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 45 min

Prix par portion : 0,88 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette