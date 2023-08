Météo exécrable cet été: les activités intérieures ont la cote

L’adage qui veut que le malheur des uns fasse le bonheur des autres se confirme cet été au Québec avec les pluies incessantes. Alors que les loisirs en plein air ont peine à garder la tête hors de l’eau, les activités intérieures, elles, surfent sur une vague de popularité.

Centres de loisirs ou d’escalade, jeux d’évasion, musées ou centres commerciaux, tous sont unanimes pour dire que les caprices de dame Nature ont été très profitables depuis le début des vacances.

«C’est une année exceptionnelle, soutient le président et fondateur de Défi-Évasion, Dave Welsh. Pour le mois de juillet 2023, on a dépassé nos résultats de 2022 de 65% et ça pourrait bien se poursuivre en août si la météo est encore aussi désastreuse. C’est plate, mais la pluie est très bonne pour nous.»

L'entreprise basée à Québec qui offre des jeux d'évasion est en train de vivre la «meilleure de ses huit années d’existence».

Même son de cloche au BoulZeye, un centre récréatif de Pointe-aux-Trembles, sur l’île de Montréal.

«C’est vraiment marquant comme différence cet été. On s’attendait à quelque chose de pas mal plus tranquille. [...] C’est une année extrêmement positive pour nous. On est sur une belle lancée et, si ça se poursuit, on pourrait potentiellement ouvrir un autre emplacement», constate le directeur des ventes, Benjamin Roy.

Dernière minute

L’espace de divertissement, qui offre, entre autres, des allées de quilles, une arcade et un lasertag, a noté une hausse marquée du nombre d’entrées sans réservations ou des réservations de dernière minute. Un constat que partage Dave Welsh au sujet de son entreprise.

«Les gens voient en se levant qu’il ne fait pas beau, mais ils veulent quand même faire quelque chose de leurs vacances: c’est normal! Les plages horaires qu’il nous reste trouvent preneurs dans le temps de le dire.»

Le centre commercial

Quelle est la sortie par excellence pour les Québécois en vacances par temps pluvieux? Le bon vieux centre d’achats, évidemment. Cet été, les Galeries de la Capitale ne dérougissent pas depuis le début des vacances.

René Baillargeon / Agence QMI

«Dès qu’il y a de la pluie, les gens qui sont dans les campings ou qui avaient prévu des activités extérieures convergent chez nous, fait valoir le directeur général du centre commercial, Stéphan Landry. Ce qu’on a vu en juillet, c’est une augmentation de 16% par rapport à l’année passée et de 13% comparativement aux vacances de la construction.»

À plein régime

Même si l’inflation frappe de plein fouet, les visiteurs des Galeries de la Capitale n’ont pas ralenti leur cadence de consommation, bien au contraire.

«Les gens achètent et marchent avec des sacs. [...] On voit souvent des files à l’extérieur des magasins et les ventes de nos détaillants sont en forte progression depuis le début de l’année», poursuit M. Landry.

Comme le gestionnaire du centre commercial de Québec, la directrice exploitation et expérience client d’Espace pour la vie Montréal, Albane Le Nay, attribue une partie de l’achalandage dans les endroits publics intérieurs au retour des touristes internationaux.

«On ressent beaucoup l’impact du retour du tourisme. [...] Nos différents sites [le Biodôme, le Planétarium, l’Insectarium et le Jardin botanique] sont plus achalandés qu’au cours des années précédentes», conclut-elle.

Ce qu’ils ont dit:

«Comparativement à 2022, on est à 33% d’augmentation de fréquentation pour le Biodôme, 43% pour le Planétarium et 11% au Jardin botanique, et ce, beau temps, mauvais temps.»

– Albane Le Nay, directrice exploitation et expérience client d’Espace pour la vie Montréal

«Les gens font la file à la billetterie du Méga Parc à partir de l’ouverture. On est en voie de battre notre record d’achalandage d’ici la fin de l’année 2023. [...] Certaines journées de l’été étaient encore plus occupées que dans le temps des Fêtes!»

– Stéphan Landry, directeur général des Galeries de la Capitale, à Québec

«On a beaucoup d’appels de dernière minute pour des grosses réservations et de gens qui se présentent à la porte sans avoir réservé, le jour même. C’est assez imprévisible de savoir qui va venir sur le site quand il ne fait pas beau.»

– Maria Izquierdo, directrice du centre d’escalade Horizon Roc, à Montréal

«On a remarqué une hausse d’achalandage cet été. Comme on est un centre de sports sur roues, la météo joue un grand rôle dans notre fréquentation. Notre haute saison c’est toujours l’hiver, quand les autres parcs sont fermés, mais on a connu une augmentation de 50% en juillet comparativement à 2022.»

– Nicolas Morin, responsable des services techniques du TAZ skatepark, à Montréal