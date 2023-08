Musk c. Zuckerberg: qui a la plus grosse?

C’est donc le 26 août que se déroulera, dans une cage (oui, une cage), le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.

Si aucun des deux ne tire la plogue d’ici là par sursaut sinon de conscience, du moins d’amour-propre...

Si ce combat a bel et bien lieu, ce sera – de loin – la chose la plus ridicule que j’ai vue dans ma vie.

Le fond de la canisse

Et Dieu sait que j’en ai vu, des choses ridicules au cours de mes 62 années sur Terre...

Le Palais des Nains, sur la rue Rachel, où les gens payaient pour voir des «personnes de petite taille» dans leur habitat naturel... («Hon, Maurice, t’as vu les p’tites chaises? Et la p’tite table? Et le p’tit sofa?»)...

Une émission culturelle de Radio-Canada animée par une marionnette...

Un yogi enterré sous une tonne de garnottes devant un Réal Giguère ébahi au canal 10...

Des enterrements de vie de garçon avec des gars attachés en croix et recouverts de moutarde dans des boîtes de camions...

Le Grand Antonio en train de tirer un autobus avec un harnais sur le boulevard Rosemont...

Des annonces de strip-tease mettant en vedette Baby Papillon (300 livres) et Pitou La Botte (4 pieds)...

Le cascadeur Evel Knievel qui tente de franchir un canyon à l’aide d’une moto modifiée qui ressemble à une fusée...

Et Valérie Plante qui affirme que «Montréal est plus belle et plus forte que jamais»...

Mais deux gonzilliardaires qui se battent dans une cage pour prouver qui a la plus grosse poche?

Jamais vu.

On atteint ici le fin fond de la canisse.

On chercherait une métaphore plus grotesque et plus caricaturale de la masculinité qu’on n’en trouverait pas.

Et tout ça sera retransmis en direct, bien sûr.

Un grand moment dans l’histoire de l’humanité.

Le clash des titans

Il y a quelques années, une nouvelle figure est apparue dans les médias – celle de l’homme d’affaires gourou.

Pas l’entrepreneur en complet trois-pièces avec les cheveux gominés qui parle d’économie, de libre marché et de croissance comme Gordon Gekko dans Wall Street, non.

Mais l’entrepreneur philosophe. En jeans, en t-shirt et en baskets.

Qui présente ses nouveaux produits comme s’ils étaient des reliques religieuses, au cours de grandes messes retransmises sur le web.

Cet homme d’affaires n’est pas un capitaine d’entreprise. C’est un leader de secte. Une figure quasi divine qui descend régulièrement de sa montagne pour illuminer les humains avec ses oracles.

Et transformer l’eau en vin et le pain en fusée.

Ça a débuté avec Steve Jobs, qui ne se lavait pas et ne mangeait que des fruits. Et ça culmine maintenant avec Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui veulent établir des colonies sur Mars, créer un univers virtuel aux côtés de l’univers physique et rendre l’homme immortel.

Le combat du 26 août prochain sera le clash des titans, le combat des dieux.

Jupiter contre Zeus.

Je regarde ça, et je m’ennuie des années 80 quand les entrepreneurs, qui portaient des bretelles trois couleurs et des chemises rayées, se contentaient – tout bonnement – de parler de chiffres.