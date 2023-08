Non au chandail bedaine pour les hommes!

J’ai lu lundi dans La Presse un article vantant le chandail bedaine au masculin – autrement dit, le crop top. Derrière le droit revendiqué pour chacun de s’habiller comme il le souhaite se trouvait surtout un appel à la déconstruction par le vêtement des codes de la masculinité traditionnelle.

J’ai retweeté l’article en le commentant d’un simple «Non». Non, l’homme ne doit pas s’habiller en crop top. Certains m’ont demandé pourquoi je donnais de l’importance à la manière qu’ont nos contemporains de se vêtir.

J’esquisse ici une réponse.

Masculinité

Point de départ: on aurait tort de réduire la question du vêtement à une simple histoire de chiffons. Le vêtement est un langage, un symbole. Si ce n’était le cas, nous nous contenterions de porter les tissus les plus informes, en misant sur le strict critère du confort.

Mais ce n’est pas le cas. Notre manière de nous vêtir envoie un signal. L’habit fait quand même un peu le moine. Il suffit d’ailleurs de voir à quel point nos contemporains aiment se tatouer ou se teindre les cheveux des plus improbables couleurs pour se convaincre que la quête du style les habite encore.

Or à quoi assistons-nous, sinon au déclin de l’élégance masculine? La quête du style se perd en une forme de régression adolescente sans fin. Il suffit de regarder une photo d’il y a quelques décennies pour constater à quel point le quidam le plus ordinaire était mieux habillé que nos plus prospères contemporains qui trop souvent se laissent aller.

Derrière cela, c’est évidemment l’idée même du masculin qui s’est effondrée. L’homme traditionnel est aujourd’hui réduit à la figure de la masculinité toxique.

Ne croyons pas que les femmes se réjouissent de la progression de cet effondrement de la masculinité.

Une amie à qui j’ai envoyé l’article avec les hommes en crop top m’a répondu de manière amusée: «cette photo a bloqué mes ovulations pour les douze prochains mois».

Nous parlons finalement ici de notre rapport à la beauté. Les sexes ne sont pas interchangeables. Pour peu qu’on souhaite bien habiller un homme ou une femme, on ne s’y prendra pas de la même manière. Nous ne sommes pas des créatures informes, asexuées.

J’irai plus loin: domine aujourd’hui une esthétique de la laideur, qui n’est qu’une manifestation parmi d’autres du nihilisme contemporain.

Sartorial

Et pourtant, tout n’est pas perdu.

On le voit en Europe avec l’émergence de la mouvance que l’on appelle sartoriale, qui pousse les jeunes hommes à se réapproprier les codes de l’élégance masculine en renouant avec le costume, la cravate, les chaussures.

Qu’on ne se trompe pas: un jeune homme qui choisit la cravate contre le crop top ou contre le t-shirt informe envoie un signal à l’époque: il ne se couchera pas devant l’idéologie dominante du non genré et se délivrera de la tentation de l’adolescence perpétuelle.

Comme quoi derrière le plaidoyer pour l’élégance masculine classique se révèle non seulement une esthétique, mais de temps en temps, une philosophie politique!