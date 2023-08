Nouvelle tendance TikTok: «Manger trois carottes par jour pour une peau bronzée», est-ce réellement vrai?

«Manger trois carottes par jour pour avoir une peau bronzée», c’est la nouvelle tendance TikTok, mais est-ce réellement vrai?

Plusieurs influenceuses beauté recommandent à leurs auditeurs de «manger trois grandes carottes par jour pour avoir une peau bronzée et radieuse». En revanche, des experts notent que ce ne serait pas sans danger.

C’est maintenant une mode sur TikTok, les influences beautés sont nombreuses à raconter que le légume orange changerait «votre teint naturel» en plus bronzée, selon les informations de New York Post.

L’utilisatrice @isabelle.lux a posté un TikTok sur sa «carotte bronzante» en montrant des photos de sa peau blanche avant qu’elle commence la routine. Celle qui mange trois carottes par jour depuis plusieurs années a vu sa peau complètement changée.

«Je ne me mets plus de faux bronzage et je ne vais plus dehors pour me faire bronzer lors de journée ensoleillée», a-t-elle mentionné sur sa publication.

Alors que pour Isabelle, manger des carottes l’a fait «briller autant à l’intérieur qu’à l’extérieur», cela ne fait pas l’unanimité pour tous.

Une utilisatrice de TikTok a commenté que sa face, ses mains et ses pieds étaient devenus complètement orange. Des parents ont même confié qu'ils avaient apporté leur bébé au pédiatre, parce qu'il avait le teint complètement orange.

Cependant, les experts rappellent que ce n’est pas une solution pour avoir un beau bronzage.

La peau qui devient orange serait en raison de la présence de la caroténémie. Malgré que ce ne soit pas nécessairement dangereux, il est important de ne pas en consommer de façon excessive.

Un taux élevé de bêta-carotène dans le sang, un antioxydant, peut entraîner un risque de carence de certains nutriments et pourrait avoir un impact sur la défense naturelle de l’organisme, selon Healthline.