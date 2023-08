Patrice Bergeron «ne dit pas non» à la business du hockey

Patrice Bergeron «ne dit pas non» à l'idée de travailler dans la business du hockey alors qu’il compte profiter de sa vie de nouveau retraité pour suivre des cours afin de mieux comprendre le monde des affaires.

Mais n’attendez pas le gagnant de six trophée Selke au deuxième étage du TD Garden de Boston demain matin. Bergeron, retraité du hockey professionnel depuis seulement deux semaines, a beaucoup «de temps à rattraper avec ses enfants et sa famille», a-t-il répété à quelques occasions, hier, à lors d’une conférence de presse tenue à la veille du Pro-Am Gagné-Bergeron.

Après avoir laissé «la poussière retombée», celui qui a passé l’entièreté de sa carrière de 19 saison avec les Bruins de Boston a mis sur sa «bucket list» son intention d’en apprendre davantage sur le monde des affaires.

«Ça a toujours été quelque chose qui m’intéresse. Essayer de m’instruire un peu plus de ce côté-là, apprendre les termes qu’on utilise», a-t-il avancé.

Plusieurs le voient imiter Martin Brodeur, qui agit désormais comme vice-président des opérations hockey chez les Devils du New Jersey. Mais s’il s’engage dans cette voie, ce ne sera pas pour faire dans la demi-mesure.

«Quand tu t’engages dans quelque chose, en tout cas moi personnellement, c’est toujours à 100 %. Et tu veux y mettre tout le temps que tu peux. Lorsque je vais sentir que je vais pouvoir y accorder le temps nécessaire pour faire un bon travail et être fier de moi, là je vais pouvoir y penser.»

Tranquilles, les offres

Sa retraite a beau être récente, on imagine que les connaissance d'un hockeyeur aussi respecté ferait le bonheur d’une équipe de la Ligue nationale de hockey. Mais selon le principal intéressé, c’est plutôt «tranquille» concernant les offres bien qu’il reste à l’écoute.

«Je pense que les gens savent que je veux laisser la poussière retomber. Que pour l’instant, je suis dévoué à passer plus de temps en famille, de trouver ce qui m’allume pour le prochain chapitre et le nouveau défi personnel», a résumé celui qui se dit «en paix» avec sa décision de ne plus jouer au hockey professionnel.

Le joueur natif de L’Ancienne-Lorette et sa conjointe Stéphanie ont accueilli leur quatrième enfant le mois dernier. De quoi meubler amplement le temps du nouveau retraité, qui savoure sa nouvelle vie.

Québec ou Boston?

La jeune famille pourrait-elle revenir s’établir à Québec maintenant que Bergeron ne joue plus au hockey. Cette question est aussi en suspens et le gagnant de la coupe Stanley en 2011 admet qu’il s’agit de «la question ultime au niveau familial».

«Pour l’instant on va rester à Boston cette année et voir ce que le futur va nous amener. Laisser les choses aller. Ma conjointe et moi, nos familles sont encore au Québec. La ville de Québec c’est une grande place pour nous. C’est sûr qu’on va toujours y retourner. Par contre, est-ce qu’on va vraiment s’ancrer à Québec ou Boston, pour l’instant on n’est pas certain.»

Une «belle soirée» en vue

Mais d’ici à ce que son futur se précise, Patrice Bergeron prendra part demain, pour une 15e fois, au Pro-Am Gagné-Bergeron. Ce sera l’une des dernières occasions de le voir porter l’uniforme des Bruins aux côtés de son grand ami Brad Marchand.

«Je vais t’avouer que c’est un côté auquel je n’avais pas pensé. C’est une belle façon de le dire. C’est vrai. D’un côté c’est quand même spécial d’avoir la chance, le temps d’une soirée, de remettre l’uniforme et d’avoir quelques [coéquipiers] qui sont des bons amis. Retrouver la glace ensemble ça va être une belle soirée.»

Déjà, près de 10 000 spectateurs sont attendus au Centre Vidéotron. Dix mille partisans bien au fait de la carrière de Patrice Bergeron et qui ne devraient pas manquer de souligner tout l’amour qu’ils ont pour le numéro 37.

Le coup d’envoi du Pro-Am Gagné-Bergeron sera donné sur le coup de 16 h, jeudi, à la place Jean-Béliveau. Un tailgate attend les amateurs avant le coup d’envoi du match, prévu à 19 h.

Quand McAvoy tient parole

Année après année, Patrice Bergeron reste «toujours surpris» de la réponse des hockeyeurs qu’il invite au Pro-Am. Mais rien n’égalera jamais la détermination de son bon ami et défenseur des Bruins de Boston, Charlie McAvoy, qui a pris les grands moyens pour rallier Québec après avoir raté son vol d’avion depuis Boston, le matin même du Pro-Am. «Il a dit: c’est mon erreur, je me prends un service de voitures tout de suite et je m’en viens. Il a été dans la voiture pendant 6h30 ou 7 heures pour arriver au match. Il a raté l’échauffement et il est arrivé pour le match», a raconté en riant Bergeron.

Fier de ce qu’est devenu le Pro-Am

Quinza ans après les débuts du Pro-Am Gagné-Bergeron, Patrice Bergeron tirera sa révérence de l’événement. Il ne peut s’empêcher d’évoquer une grande fierté quand il repense à l’ampleur que l’aventure à prise depuis la toute première édition tenue au PEPS de l’Université Laval devant environ 1000 personnes. «1000 spectateurs c’est peut-être même généreux», a-t-il dit humblement. «De voir l’ampleur que ça a pris, on est vraiment fier de ça. À la fin de la 15e édition, on va avoir ramassé plus de quatre millions pour les fondations et les familles à qui on vient en aide. C’est ça le plus important et c’était ça le but. De redonner à une communauté qui nous a aidé.»

De «très grands» patins à chausser

Les Bruins de Boston n’ont pas encore choisi leur prochain capitaine. Mais une chose est certaine, celui qui portera le C aura de grands patins à chausser. «En plus pour Zdeno, il a de très grands patins», a blagué Bergeron, à propos de celui qui l’a précédé durant 14 saisons. Les noms de Charlie McAvoy et Brad Marchand reviennent souvent au cœur des discussion. Pour le futur membre du Temple de la renommée celui qui lui succédera devra rester lui-même, «parler avec son cœur», «montrer l’exemple», et avoir une «éthique de travail» irréprochable. Surtout, il devra être un bon communicateur. «Je pense que le plus important, en tant qu’équipe c’est de trouver une façon de connecter avec tes joueurs. [...] C’est de trouver une façon de faire embarquer dans le bateau le gars qui joue une game sur deux et le défenseur qui joue deux minutes dans le match. Et lui faire comprendre qu’il est autant important que le gars qui en joue 20 et tous les matchs.»

Une danse bonne «pour la chimie»

Les images de Patrice Bergeron et Brad Marchand dansant au mariage de Charlie McAvoy ont rapidement fait le tour du web. Si la chorégraphie devra être retravaillée, elle témoigne du caractère unique de l’amitié qui unit les deux attaquants depuis 14 ans maintenant. «On travaillait sur notre chimie pour le Pro-Am, c’est ça qu’on essayait de faire vu qu’on n’avait pas la chance d’être sur la glace ensemble. On voulait s’assurer que la chimie est encore là. Mais il n’y aura pas de Dancing with the stars», a badiné le hockeyeur à propos de la célèbre émission de danse.