Quand la peur se transforme en handicap

Je suis une vieille dame de 84 ans qui vit seule en logement et qui n’avait jamais eu de problème pour se débrouiller. Je faisais mon ménage, ma lessive à la buanderie du quartier, mes courses à l’épicerie, et je me rendais à mes rendez-vous médicaux sans problème.

Sauf qu’avec toutes les mises en garde qu’on a eues pendant les années de COVID, on dirait que ça a réveillé en moi des craintes inconnues avant. Un bruit inhabituel me fait sursauter. Je suis à l’affût à la moindre sirène de police ou de pompier dans la rue. En un mot, on dirait que je crains toujours le pire, même si le pire n’arrive jamais. Ou en tout cas, pas jusqu’à maintenant.

Comme en plus les bulletins de nouvelles ne cessent d’étaler tous les attentats, les meurtres et les accidents qui se passent à Montréal, en insistant sur leur recrudescence, je me prive de marcher dehors. Si j’ai à prendre l’autobus ou le métro, ce que je fais de plus en plus rarement, je m’accroche à mon sac à main comme à une bouée de sauvetage.

Juste à penser aux images de feux de forêt qu’on voit nuit et jour à la télé depuis deux semaines, j’aurais envie de me rouler en boule et de me cacher au fond du garde-robe tellement ça m’inquiète. Je sais, vous allez me dire que ça se passe loin, très loin de Montréal, mais ça ne suffit pas à me rassurer, surtout que mon fils, sa femme et leurs enfants vivent quelque part dans le nord du Québec.

Une chance que j’ai mon chat pour me tenir compagnie, car je ne sais pas ce que je ferais certains jours, moi qui ai si peu de contacts humains dans une semaine normale. Surtout quand la boule de peur s’installe au creux de mon estomac et me donne presque mal au cœur. Pensez-vous que je serais en train de perdre la boule ?

Anonyme

Je ne crois pas que vous soyez en train de perdre la tête. Je pense juste que l’accumulation des sources de stress au fil des ans a miné votre capacité d’absorption qui a dû atteindre sa limite. S’ajoutant à cela votre peu de contacts interpersonnels, vous n’avez aucun moyen de ventiler vos appréhensions pour les faire diminuer.

Dans un premier temps, vous devriez faire part de votre état à votre médecin de famille, et dans les termes que vous utilisez ici pour avoir son avis et ses conseils. Vous pourriez aussi vous adresser au CLSC de votre quartier pour rencontrer un(e) travailleur(euse) social(e).

Voici également les numéros de deux lignes téléphoniques d’écoute et d’entraide sans frais. Le premier « Le centre d’écoute Le Havre » ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h : (514) 982-0333. Le deuxième, « Écoute Entraide », disponible à travers le Québec à raison de 7jrs/7, de 8 h à 22 h : 1 855 365-4463.