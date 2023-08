Russie: un mort et 4 blessés dans un village après un bombardement ukrainien

Un civil a été tué et quatre autres ont été blessés dans un bombardement ukrainien ayant touché le village russe de Gorkovski, proche de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, a annoncé mercredi le gouverneur de la région de Belgorod.

«Gorkovski a été la cible de bombardements des forces ukrainiennes. Cinq obus ont explosé dans le centre du village, près de l'école», a déclaré sur la messagerie Telegram Viatcheslav Gladkov, précisant qu'un homme était mort après avoir reçu des éclats d'obus.

Trois hommes ayant reçu des éclats et une femme, victime d'une commotion, ont également été hospitalisés, a-t-il ajouté.

Les bombardements sur des villages russes proches de la frontière ont été très rares pendant plus d'un an après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, en février 2022, mais ils se multiplient depuis plusieurs mois, notamment dans les régions de Belgorod et de Koursk.

La Russie et la péninsule annexée de Crimée sont aussi les cibles d'un nombre croissant d'attaques de drones que Moscou impute aux forces ukrainiennes.

Certains ont même atteint la capitale russe, à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.