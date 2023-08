Harcèlement sexuel: six nouvelles plaintes contre Lizzo

Ça va encore plus mal pour Lizzo. Six autres personnes ont accusé de harcèlement sexuel la chanteuse de 35 ans, ont confirmé mercredi au site Page Six les avocats des ex-danseuses qui poursuivent la chanteuse.

Les nouvelles allégations ont été vérifiées. Selon les avocats, elles présentent «des histoires similaires» à celles racontées par les trois danseuses à l’origine de la première poursuite contre l’interprète reconnue pour sa promotion d'une image corporelle positive.

Les six anciennes employées de Lizzo ont déploré l'existence d'un «environnement sexuel chargé» autour de la chanteuse.

Les avocats doivent encore décider si les allégations vont amener le dépôt de poursuites criminelles. «Il est encore trop tôt», a précisé l’avocat Ron Zambrano.

Il y a une semaine, trois des anciennes danseuses de Lizzo l'ont poursuivie pour des cas de «harcèlement», de «discrimination» et d’«agression» notamment, selon des documents judiciaires. Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de «harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres choses», avait indiqué leur cabinet d’avocats dans un communiqué.

Depuis, la chanteuse essaie de limiter les dommages causés par ses accusations. Elle a dû notamment annuler des spectacles.