Trump cause des torts irréparables aux États-Unis

La sécurité de la juge Tanya Chutkan au procès de Trump à Washington a été renforcée. Comme celle autour du palais de justice d’Atlanta où Trump fera – peut-être cette semaine – face à l’accusation d’avoir illégalement tenté de renverser le résultat de l’élection de 2020 en Géorgie. La procureure au dossier a reçu des menaces de mort.

Lorsque Donald Trump a été mis en accusation la semaine dernière, la juge l’a averti qu’il pourrait être détenu s’il tentait d’influencer des jurés ou d’intimider des témoins.

Elle l’avait appelé «monsieur Trump» plutôt que «président Trump» comme on fait aux États-Unis pour les ex-présidents. Elle aurait dû l’appeler «accusé Trump» si elle avait vraiment voulu souligner l’indignité du méprisable personnage.

La juge Chutkan a mis les points sur les i: «Vous pouvez être détenu dans l’attente de votre procès dans cette affaire si vous ne respectez pas les conditions de libération.» Elle a même demandé au sinistre individu debout devant elle s’il allait s’y conformer. Trump a répondu: «Oui.»

Trump fait un bras d’honneur à la juge

Depuis, un Trump tonitruant a continué à proférer menaces et des insultes sur Truth Social. Notamment contre son vice-président, Mike Pence, qui sera un témoin à charge contre lui. Il s’en est aussi pris de nouveau au «dérangé» procureur spécial Jack Smith avant de hurler en majuscule qu’il n’obtiendrait jamais un «procès équitable» devant la juge Chutkan.

Smith a demandé au tribunal une ordonnance de protection contre Trump. Répondant à la requête, ses avocats ont invoqué la constitution américaine garantissant la liberté d’expression, essentielle durant une campagne électorale.

Ses déclarations violent de façon flagrante ses conditions de libération. La juge Chutkan doit ordonner aux avocats de Trump de justifier pourquoi elle ne devrait pas être révoquée et Trump détenu.

Trump apte à subir son procès?

De crainte de faire échouer les procédures criminelles contre Trump, le procureur spécial Smith va éviter de demander un examen psychiatrique pour déterminer s’il est mentalement apte à subir son procès. Même si tout le monde en doute.

Ça serait pour Trump une façon de s’en sortir. Ses avocats ont déjà laissé entendre qu’il avait des problèmes de cet ordre: ils ont dit qu’il était mentalement convaincu d’avoir gagné l’élection de 2020. Un menteur sériel comme lui est pathologiquement incapable de faire la différence entre la vérité et le mensonge. C’est pourquoi ses procureurs refusent qu’il témoigne sous serment à ses procès.

Il faut que la justice se décide à faire respecter l’état de droit dans le cas de Trump. La juge doit lui demander une nouvelle fois de s’engager à respecter ses engagements envers elle, lui disant que toute récidive entraînerait son emprisonnement.

Même si Smith réussit – avant ou après l’élection – à faire condamner Trump, les États-Unis ne seront plus jamais les mêmes. Les dommages aux institutions juridiques et politiques américaines causés par Trump sont irrémédiables. Et si certains des procès se concluent après l’élection de 2024 qu’il perd, ce sera encore pire. Quoi qu’il arrive, Trump est un désastre historique pour le pays.

Les responsables de ces calamités

Attendre si longtemps pour poursuivre Trump après ses tentatives d’usurper le pouvoir en 2020 est une erreur gravissime du stupide attorney général Merrick Garland qui aura des conséquences fatidiques. Il porte une grande part de responsabilité dans le fait que la démocratie américaine et l’état de droit vont sortir dégradés de «l’ère de Trump».

Les sénateurs républicains en sont aussi responsables pour avoir refusé, lors de son procès en destitution au Sénat en février 2021, de condamner Trump et ainsi lui interdire d’exercer des fonctions présidentielles.