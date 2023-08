Un retraité cherche à profiter de la valeur de 620 000$ de sa maison

Un lecteur nous a envoyé une question pertinente touchant l’hypothèque inversée. Elle intéressera de nombreux baby-boomers à la retraite qui sont dans la même situation.

QUESTION

«Nous sommes un couple de retraités, propriétaires d’une maison dont la valeur se situe à 900 000$. Lors de la construction, l’institution financière autorisa une hypothèque de 400 000$ assortie d’une marge de crédit hypothécaire. Aujourd’hui, le solde de notre hypothèque s’élève à 280 000$. Nous disposons donc d’une valeur nette de 620 000$ (900 000$ - 280 000$).

«J’ai contacté l’institution financière avec qui nous faisons affaire depuis toujours pour leur expliquer que nous sommes à la retraite et que nos revenus ont diminué, mais que nous voudrions conserver notre maison le plus longtemps possible en utilisant la valeur nette accumulée, car nous n’avons pas d’enfant et ne voulons rien laisser en héritage. Leur réponse fut simplement d’utiliser le solde de la marge, soit 120 000$ (400 000$ - 280 000$) en ajoutant que nos revenus ne nous permettent pas d’effectuer un refinancement.

«Autrement dit, la seule façon d’utiliser la valeur nette serait de vendre la maison une fois que nous aurons atteint le maximum de la marge de 400 000$, ce que nous ne voulons pas faire. J’ai entendu dire que certaines institutions financières autorisent des hypothèques inversées. Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce la bonne chose à faire?»

RÉPONSE

L’hypothèque inversée, qu’est-ce que c’est?

Cela consiste à transformer la valeur nette de sa maison en liquidité tout en continuant à y demeurer. Selon les prêteurs, l’emprunt peut atteindre de 55% à 59% de la valeur nette. Pour être admissible, il faut:

· avoir au moins 55 ans;

· être propriétaire et occupant.

Comment ça se passe?

· Le prêteur qui accorde l’hypothèque inversée rembourse l’hypothèque, les marges et les prêts en cours. Il devient le créancier de premier rang.

· Il verse le solde à l’emprunteur en un seul paiement forfaitaire ou en plusieurs versements, selon les besoins de celui-ci.

· Les sommes reçues sont libres d’impôt et n’ont aucune incidence sur les prestations de la Sécurité de la vieillesse ou les prestations du Supplément de revenu garanti.

Et le remboursement?

· L’emprunteur n’a pas à rembourser la nouvelle hypothèque sur une base régulière. Cela devient exigible lorsque:

o il vend la maison;

o il déménage;

o au décès du dernier emprunteur.

· Cependant, il doit continuer à payer:

o les impôts fonciers;

o l’entretien régulier;

o les rénovations.

Combien ça coûte?

Afin de déterminer le coût de l’hypothèque inversée, plusieurs éléments doivent être pris en considération:

· Taux d’intérêt plus élevé que celui d’une hypothèque traditionnelle;

· Frais d’ouverture de dossier: environ 1000$;

· Frais d’évaluation: de 250 $ à 450$;

· Pénalités en cas de remboursement anticipé;

· Frais de clôture comme des frais juridiques et des conseils juridiques indépendants.

Conclusion

Étant donné que vous disposez encore d’une disponibilité de 120 000$ sur votre marge hypothécaire, utilisez-la au maximum. D’une part, vous retarderez l’utilisation de l’hypothèque inversée dont le taux d’intérêt est plus élevé que celui de votre marge actuelle et d’autre part, la valeur de votre maison continuera à croître. Autrement dit, rien ne presse. Au besoin, renouveler l’hypothèque qui vient à terme dans un an et pendant ce temps, utiliser votre marge le moins possible. Lorsque celle-ci aura atteint le maximum, vous envisagerez l’option de recourir à l’hypothèque inversée. Mais ce n’est qu’en dernier recours. De cette façon, vous tirerez le maximum de la valeur de votre maison. Bonne retraite!

Conseils