TREMBLAY, Marcel



Paisiblement à la Maison Au Diapason de Bromont, le 17 juin 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé Monsieur Marcel Tremblay, autrefois de Montréal, époux de Madame Denise Jacob, fils de feu Madame Blandine Simard et de feu Monsieur Ovila Tremblay.Outre son épouse Denise Jacob, il laisse dans le deuil ses fils, Yvan (Ani Trépanier) et François, sa soeur Gemma, ses frères Isydore et Maxime plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis(es).La famille recevra les témoignages de sympathie à la :DE LA MAURICIE-MÉKINAC216, ROUTE 153, ST-TITE, G0X 3H0le samedi 12 août 2023 à partir de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 à la chapelle de la Coopérative. L'inhumation des cendres aura lieu le 13 août à 13h au cimetière d'Hérouxville.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison au Diapason, ainsi que l’équipe de soins à domicile de l'hôpital Brome-Missisquoi Perkins pour les excellents soins prodigués à Monsieur Tremblay.Compenser l’envoi de fleurs par un don à la Maison au Diapason. Formulaires disponibles au complexe funéraire ou en ligne au :