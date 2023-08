LECAVALIER (née PARÉ)



PaulineDe St-Isidore, le 5 août 2023, est décédée Mme Pauline Paré, à l'âge de 98 ans, épouse de feu M. Gérald Lecavalier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle et Danielle, son petit-fils Jean-Sébastien (Alexandrine), ses arrière-petits-fils, Émile et Loïc, sa nièce Claudette et ses enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-RÉMI, QC, J0L 2L0Tél : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le mercredi 16 août 2023 de 9h30 à 11h, suivi des funérailles en l'église de Saint-Rémi à 11 h (840, rue Notre-Dame, St-Rémi, Qc J0L 2L0).Au lieu de messes ou de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.