Arrêtez de chialer contre Meta et agissez: c’est le temps de revenir à la source d’information

Vous l’aurez remarqué, Meta ne permet plus le partage des articles et des chroniques médiatiques sur ses plateformes. Ainsi, l’habitude que plusieurs ont développée de s’informer via les partages sur les fils d’actualité est bousculée.

On peut protester contre cette pratique, on peut les boycotter lorsque vient le temps d’investir en publicité et on peut chialer tant qu’on veut devant ces décisions. La vérité, c’est que nous avons une responsabilité individuelle qu’il est grand temps d’assumer.

Nous avons trop longtemps laissé la place aux géants du web pour déterminer ce qu’il est pertinent pour nous de lire, de savoir et de comprendre. Plutôt que d’être proactifs dans notre quête d’information, on a trop longtemps pris l’habitude de suivre l’actualité en les utilisant comme intermédiaire plutôt que d’aller directement à la source.

Dans le temps où nos parents achetaient quotidiennement leur journal papier, ils n’attendaient pas que la caissière du dépanneur leur dise qu’il y a un article pertinent, intéressant ou drôle pour qu’ils achètent ledit journal.

Ils allaient directement à la source.

Et c’est exactement ce que nous devons collectivement faire. Rajoutez à vos favoris les sites du Journal de Montréal et du Journal de Québec, abonnez-vous aux infolettres des médias d’ici pour que vous receviez le résumé de leurs publications, téléchargez l’application de vos médias préférés et activez les notifications pour être informés instantanément des dernières nouvelles.

Ce sont des actions bien plus porteuses et efficaces que de chialer contre le blocage des articles par ces géants sans scrupules qui pensent que tout leur est permis.

L’information, l’actualité, la chronique et les réflexions, ce n’est pas le fruit de leur travail. Ils ont réussi à s’imposer comme des intermédiaires et veulent, après nous avoir rendus dépendants, gérer notre consommation. Mais ils ne demeurent que ça, d’éternels intermédiaires que l’on peut contourner si on se donne la peine d’agir.