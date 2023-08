Briser la routine grâce à «Black Betty»

Vous connaissez la chanson Black Betty? Il s’agit d’un célèbre ver d’oreille de Lead Belly, popularisé par le groupe Ram Jam dans les années 70 et repris par le groupe Spiderbait dans les années 90, que j’associe malheureusement à une pénible manière de briser la routine.

Il est à espérer pour les joueurs des Alouettes que l’organisation utilisera un moyen différent pour mettre au défi ses athlètes en cette période importante de la saison. Le club montréalais est présentement au cœur d’une séquence de 12 matchs en autant de semaines au calendrier. La possibilité de tomber dans une simple routine au fil des entraînements et des matchs est un réel danger. Les joueurs doivent ainsi se rappeler le besoin de présenter une amélioration constante. Les entraîneurs ont d’ailleurs une tonne de trucs pour garder les troupes allumées.

L’histoire de Black Betty remonte à l’époque où je jouais avec les Stampeders de Calgary. Dans ce cas-ci, il faut attribuer la situation à George Hopkins, célèbre responsable de l’équipement pour les Stampeders, mais je soupçonne que les entraîneurs étaient au courant. Sommité dans son domaine, Hopkins prétendait qu’un joueur de l’équipe lui avait manqué de respect et pour nous punir, il faisait jouer en boucle la chanson Black Betty durant un entraînement complet. «Bam-ba lam» et «Bam-ba lam», c’était abrutissant. Même une fois dans le vestiaire, après l’entraînement, il faisait rejouer la même musique. Pendant ce temps, on cherchait, sans jamais trouver, celui qui était coupable d’avoir brusqué Hopkins.

Si la situation était insupportable, une telle journée brisait forcément la routine. Je persiste à croire que l’organisation des Alouettes trouvera de meilleurs moyens d’y parvenir.

Chaque jour compte

Avec le calendrier actuel, les joueurs des Alouettes doivent éviter d’aborder les entraînements en ayant l’impression de rentrer simplement au travail. Il faut toujours avoir le désir d’évoluer, de progresser. Chaque entraînement compte, chaque match aussi.

Pour la journée de mercredi, mon collègue du Journal Benoît Rioux m’a rapporté que l’équipe avait mis de la musique country durant l’entraînement. Clin d’œil en vue de la soirée thématique de vendredi, au stade Percival-Molson, alors que les Alouettes accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan. Qu’on aime ou pas le country, c’est sûrement mieux que Black Betty en boucle...

Les Roughriders viennent d’aider les Alouettes au classement en battant, dimanche, le Rouge et Noir d’Ottawa. Si c’est bon pour le club de Montréal, j’ai bien hâte de voir si les Alouettes pourront s’imposer face aux représentants de la Saskatchewan. Le quart-arrière Cody Fajardo pourrait alors affronter son ancienne équipe, à moins qu’on lui donne congé en utilisant Caleb Evans ou Davis Alexander.

La main droite de Fajardo

On sait que Fajardo est affecté physiquement. Il a absorbé un bon coup à l’épaule gauche durant la récente victoire contre les Tiger-Cats, à Hamilton. Je crois toutefois deviner que Fajardo est également touché à la main droite. C’est du moins l’impression qu’il m’a donnée au moment d’être intercepté lors du dernier match. Il ne semble pas toujours avoir une bonne prise ni la force pour agripper le ballon.

Les blessures font partie du métier. Pour le reste, les joueurs doivent éviter la routine et peaufiner les détails dans leur jeu, se concentrer sur leur technique. Ce n’est pas pendant la saison qu’un athlète se met à courir plus vite ou à sauter plus haut.

Emilus, un fier Montréalais

Dans le camp des Roughriders, j’attire votre attention sur le receveur de passes montréalais Samuel Emilus. Il pourrait être à surveiller contre les Alouettes.

Autrement, ce match de vendredi risque d’être un combat sur les unités spéciales. L’entraîneur-chef des Roughriders, Craig Dickenson, met beaucoup l’accent sur cette facette du jeu et il s’y connaît énormément.

-Propos recueillis par Benoît Rioux