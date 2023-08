CH: ces équipes pourraient accueillir Jeff Petry

Même si la transaction ramenant Jeff Petry dans les rangs du Canadien a été annoncée il y a déjà quelques jours, le sujet demeure chaud du côté des partisans et observateurs du milieu du hockey, qui se demandent si le défenseur jouera de nouveau à Montréal ou s’il déménagera encore d’ici le début de la saison.

De retour dans l’organisation du Tricolore par le biais d’un échange à trois équipes ayant envoyé Erik Karlsson à Pittsburgh, le vétéran a porté les couleurs du Bleu-Blanc-Rouge de 2015 à 2022 et quand il a quitté le club au profit des Penguins, la plupart des gens ne s’attendaient sûrement pas à le revoir chez le Canadien un an plus tard. Pour cette raison, nombreux sont les sceptiques qui croient que le directeur général Kent Hughes agira une nouvelle fois afin de refiler Petry au plus offrant.

Et dernièrement, certains ont mentionné des formations susceptibles d’accueillir l’Américain sous leur toit. Ainsi, durant le balado Sick Podcast, l’animateur Tony Marinaro et le journaliste du réseau Sportsnet Eric Engels ont évoqué les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Detroit comme options envisageables. Pour sa part, Chris Johnston, de TSN, a précisé que les Stars de Dallas pourraient tenter d’obtenir le tireur droitier.

L’informateur a rappelé que le club texan avait déjà essayé de transiger pour Petry autrefois. La retenue du quart de la rémunération annuelle par les Penguins aiderait aussi la cause des Stars, qui dépassent le plafond salarial d’environ 300 000$, d’après le site CapFriendly. L’arrière touchera 6,25 millions $ en 2023-2024.

À Buffalo, le joueur de 35 ans aurait l’opportunité d’agir comme mentor pour des jeunes comme Rasmus Dahlin et Owen Power. Évidemment, un échange avec Detroit serait tout à fait logique pour l’athlète concerné, car le fils de l’ancien lanceur des Tigers Dan Petry est natif de l’État du Michigan.