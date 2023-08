De mystérieux ossements humains datant d’il y a 300 000 ans trouvés en Chine

Un crâne humain différent de ceux qui avaient été trouvés auparavant a été découvert en Chine et pourrait signifier qu’il y aurait eu un autre type d’humain il y a des centaines de milliers d’années.

• À lire aussi: Des os présumés du crâne de Beethoven examinés par des experts en Autriche

Une équipe de chercheurs internationaux a déterré la mâchoire inférieure d’un crâne dans la région de Hualongdong qui ne s’apparente à aucun autre ossement de ce genre jamais découvert et qui date de la fin de l’époque géologique de la pléistocène, rapporte CNN.

Cette période, qui s’est terminée il y a plus de 11 000 ans, aurait été d’une importance capitale pour le développement des humains tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Le crâne en question, surnommé HLD 6, aurait des caractéristiques communes avec les humains modernes ainsi qu’avec les hominoïdes qui étaient communs pendant la période pléistocène.

Bien que la mâchoire soit similaire à celle des Homo sapiens, le crâne n’aurait pas de menton, ce qui est une caractéristique que l’on retrouvait chez les Homo erectus.

«Il s’agit des plus vieux fossiles découverts en Asie qui montrent des caractéristiques d’humains primitifs et d’Homo sapiens», indique l’une des auteurs de l’étude publiée dans le périodique Journal of Human Evolution, María Martinón-Torres, en entrevue à CNN.

Le crâne aurait appartenu à un spécimen âgé de 12 à 13 ans.

Ce n’est pas la première fois que des ossements difficiles à classifier sont trouvés dans cette région chinoise selon l’étude.

Les chercheurs s’affaireront maintenant à étudier davantage le crâne afin de le positionner dans l’arbre de l’évolution des humains.