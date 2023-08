États-Unis: une mère porte plainte après la «décapitation» de son bébé à l’accouchement

Une mère originaire de l’état de Géorgie, aux États-Unis, a intenté mercredi une action en justice contre l’hôpital où elle a accouché et les personnes impliquées, alléguant que son bébé aurait été «décapité» pendant sa naissance.

Selon la plainte, le Southern Regional Medical Center aurait essayé de dissimuler la raison du décès du nouveau-né à sa famille, a rapporté CNN.

Le bébé de Jessica Ross et Treveon Isaiah Taylor Sr a été mis au monde à terme, a fait part l’avocat de la famille.

Le travail avait commencé le 9 juillet dernier. Le médecin aurait alors «tenté d'accoucher par voie vaginale en utilisant différentes méthodes, notamment en appliquant une traction sur la tête du bébé».

L’enfant ne serait cependant pas descendu correctement et ses épaules seraient restées coincées dans le canal vaginal, d’après la plainte. Le médecin aurait «négligemment appliqué une traction excessive» sur la tête et le cou du bébé».

«[Il] n'a pas pratiqué de césarienne en temps voulu et de manière appropriée, ce qui a entraîné la décapitation et la mort de Treveon Isaiah Taylor Jr», indiquerait la plainte, selon le média américain.

D’après le porte-parole de la famille, le personnel médical n’aurait pas autorisé les parents à tenir ou à toucher leur bébé. Ils n’ont pu voir que plus tard leur enfant décédé.

«Lors de cette visite, leur bébé était enveloppé dans une couverture et sa tête reposait sur son corps de telle sorte que les personnes qui le voyaient ne pouvaient pas identifier qu'il avait été décapité», préciserait la déclaration.

De son côté, le centre hospitalier a déclaré qu’il n’était «pas en mesure de discuter des soins et du traitement de patients spécifiques» en raison des lois.

«Nos pensées et nos prières les plus sincères vont à la famille et à toutes les personnes touchées par cet événement tragique», a réagi l’hôpital.

Le médecin désigné n’était pas un membre de l’hôpital, a-t-il aussi été mentionné.

Les plaignants réclament un procès et demandent des dommages et intérêts, notamment pour la valeur de la vie du bébé, mais aussi pour les frais de funérailles et d'enterrement.