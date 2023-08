La gouverneure générale est toujours aussi controversée

Mary Simon. Sauf pour ses dépenses somptuaires comme gouverneure générale du Canada, plusieurs seraient tentés de l’oublier. Mais voilà qu’une décision de la Cour supérieure du Québec nous rappelle la persistance de la controverse entourant sa nomination en 2021 par Justin Trudeau.

Malgré le fait qu’elle soit née en 1947 dans le nord du Québec et qu’elle ait eu une longue carrière internationale, Mme Simon n’a jamais appris le français. Pourtant une des deux langues officielles du pays.

Dans son nouveau rôle de cheffe d’État du Canada, ce manquement est majeur. Comme première GG autochtone – une nomination historique –, la chance au coureur lui avait été toutefois donnée. Après tout, elle s’était engagée à apprendre le français.

La Cour supérieure s’en mêle

Or, jusqu’à preuve du contraire, Mary Simon semble encore loin d’une connaissance même minimale de la langue de Gaston Miron. Sans verser dans l’âgisme, plus le temps passe, moins il est probable qu’elle y arrive.

D’où l’intérêt de cette nouvelle rapportée par Radio-Canada. En juin, la Cour supérieure du Québec s’est autorisée à «examiner la légitimité de la GG Mary Simon. Sans succès, le procureur général du Canada a tenté de dire que seule la Cour fédérale pouvait se pencher sur une éventuelle révocation de la gouverneure générale. Au cœur de la poursuite: le niveau de français de Mme Simon.»

Frédéric Bastien

La suite sera connue quand la cause aura été entendue et jugée. D’ici là, comme le note le reportage, cette décision représente déjà «une victoire posthume pour l’enseignant en histoire, auteur, chroniqueur et militant Frédéric Bastien, décédé le 16 mai dernier».

Avec quelques autres, Frédéric Bastien avait demandé à la Cour supérieure de faire la lumière sur cette situation pour le moins troublante. À suivre. Sur le plan strictement politique, une chose est cependant pas mal sûre.

Qu’elle soit volontaire ou non, lorsque la retraite sonnera pour Mary Simon, la ou le premier ministre du jour devra voir à ce que la ou le prochain GG maîtrise les deux langues officielles du Canada. Ce qui, jusqu’à nouvel ordre, comprend le français...