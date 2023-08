Risque d’orage violent: la météo met l’Omnium Banque Nationale sur pause

Après des averses lundi et mardi, on y avait échappé mercredi, mais la météo a une fois de plus arrêté le jeu à l’Omnium Banque Nationale jeudi.

• À lire aussi: Omnium Banque Nationale: qui est Danielle Collins, l’adversaire de Leylah Fernandez?

• À lire aussi: Danielle Collins ne se gêne pas pour dire à son adversaire de se la fermer!

La pluie a commencé à tomber à 14h32, juste avant que la troisième manche d’un match marathon entre Iga Swiatek et Karolina Muchova ne se mette en branle.

Une bande orageuse qui se déplaçait rapidement depuis le sud de l’Ontario est alors passée sur Montréal.

Le délai causé par la pluie risque d’avoir un effet domino sur la suite des activités dans la journée de jeudi et notamment sur le match de Leylah Fernandez qui est prévu en début de soirée.

Rappelons que lundi, deux délais ont forcé l’arrêt du jeu pendant 4 h 30 min. Mardi soir, un match n’a pu être terminé en raison des averses.

Plus de détails à venir.