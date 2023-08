Le Québec, otage du fanatisme de Trudeau

Justin Trudeau veut 500 000 immigrants par année. Quoi en penser?

Pour avoir une chance de bien penser, il faut au moins deux conditions de base: nommer correctement les choses et respecter les faits.

Commençons par les mots.

Le Larousse définit ainsi le mot «fanatique»: «qui est emporté par une ardeur excessive, une passion démesurée pour une religion, une cause, un parti, etc.»

Vous déciderez si cela s’applique ou pas aux vues de Trudeau sur l’immigration.

Réalité

Passons aux faits.

L’immigration massive est nécessaire, dit-on, parce que de très nombreux emplois seraient vacants.

Les impressions sont souvent trompeuses.

Les faits? Le taux de chômage augmente au Canada pour un troisième mois de suite.

Et le taux de chômage est plus élevé chez les immigrants arrivés au cours des cinq dernières années que chez les personnes nées au Canada.

Le rythme d’augmentation de la population, dopé par l’immigration, est plus élevé que le rythme de création des emplois.

Voyons maintenant le logement.

Les faits? Les loyers sont rares et chers, et les logements en vente sont de plus en plus chers.

Notre collègue Michel Girard rapportait qu’au second trimestre de 2023, le nombre de personnes en âge de travailler au Canada a augmenté de 238 000.

La norme historique est de 82 000 pour un second trimestre.

Pendant ce temps, il y a eu combien de nouvelles mises en chantier de logements? 62 000.

Et pour les loyers, il arrive quoi, vous pensez, si des tas de gens font la file devant le locateur?

Voyons maintenant le dernier remaniement ministériel de Trudeau.

Des députés libéraux vident leur sac anonymement dans les médias.

Je veux bien croire qu’ils sont amers de ne pas avoir été nommés ministres, mais ils sont aussi mieux placés que vous et moi pour voir certaines choses.

Pourquoi Gary Anandasangaree devient ministre? Parce que le vote de la communauté tamoule est décisif dans Scarborough, en banlieue de Toronto, où se jouera le sort du prochain gouvernement.

Rechie Valdez est la nouvelle ministre de la Petite entreprise. A-t-elle fait ses classes sur les banquettes du Parlement?

Non, c’est une recrue, mais elle est la première Canadienne d’origine philippine à devenir ministre, et cela risque d’être décisif quand sa communauté votera, surtout dans Missisauga-Streetsville, aussi en banlieue de Toronto.

Même chose, disent-ils, pour Ya’ara Saks, nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances, juive et canado-israélienne, élue dans York-Centre, aussi à Toronto.

La valeur de leurs actions chuterait radicalement si elles s’appelaient Jane Thompson ou Joe Smith.

Il y a plusieurs autres exemples. L’origine ethnique est plus importante que la compétence.

C’est du fanatisme idéologique doublé d’un cynisme calculateur.

Trou

Face à cette obsession ethno-immigrationniste, le gouvernement Legault a d’abord faiblement protesté, puis a pris son trou.

Les livres nous racontent l’histoire de peuples disparus ou devenus des résidus folkloriques.

Les Québécois francophones d’aujourd’hui sont les acteurs passifs de leur propre drame.