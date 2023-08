Lizzo fait face à de nouvelles accusations d'anciennes employées

La chanteuse Lizzo fait l'objet de nouvelles plaintes d'anciennes employées.

Un cabinet d'avocats représentant trois des anciennes danseuses de la chanteuse a révélé qu'il examinait de nouvelles plaintes de personnes qui prétendaient avoir tourné avec la star ou travaillé sur son émission de téléréalité «Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls». «Nous avons reçu au moins six demandes d'autres personnes ayant des histoires similaires depuis que nous avons déposé la plainte», a déclaré l'avocat du travail Ron Zambrano à CBS News.

«Noelle (Rodriguez), Crystal (Williams) et Arianna (Davis) se sont courageusement exprimées et ont partagé leurs expériences, ouvrant la porte aux autres pour qu'elles se sentent habilitées à en faire de même.»

«Certaines des réclamations que nous examinons impliquent des allégations d'environnement à caractère sexuel et de non-paiement des employées et peuvent donner lieu à une action, mais il est trop tôt pour le dire», a-t-il ajouté.

La semaine dernière, il a été révélé qu'une plainte avait été déposée contre Lizzo par Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez. Les journaux ont accusé la chanteuse de Truth Hurts de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination liée au handicap et de création d'un environnement de travail hostile, en plus d'avoir critiqué leur poids.

La chanteuse de 35 ans, de son vrai nom Melissa Viviane Jefferson, a publié une déclaration sur Instagram le 3 août, affirmant qu'elle n'était «pas la méchante» que ses anciennes employées avaient décrite.

Lizzo n'a pas encore commenté ces dernières allégations.