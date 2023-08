Montréal : une sexagénaire disparue au petit matin

La police de Montréal (SPVM) demande l’aide la population pour retrouver une sexagénaire qui manque à l’appel depuis les petites heures du matin jeudi.

Wilfreda Tabo-Oy, 69 ans, a été vu pour la dernière fois le 10 août aux alentours de 4h00 dans l’arrondissement de Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grace è l’angle des avenues Barclay et Victoria.

«Elle se déplace à pied et en autobus. Elle pourrait avoir de la difficulté à s’orienter et elle souffre d’un début d'Alzheimer. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité», a précisé le SPVM.

La femme d’origine asiatique mesure 128 cm (4 pi 2 po) et pèse 45,5 kg (100 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, Mme Tabo-Oy portait un pantalon noir, un chandail rose avec une veste en jeans et des souliers noirs.

Quiconque ayant de l’information permettant de retrouver la sexagénaire est prié de communiquer avec la police en composant le 911 ou en contactant son poste de quartier.