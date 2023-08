Phil Mickelson aurait parié pour plus de 1 milliard $ durant sa carrière

Au cours des trois dernières décennies, le golfeur Phil Mickelson aurait effectué des paris totalisant 1 milliard $, et il est d’ailleurs passé à deux doigts de commettre la gaffe de sa vie.

Le livre du parieur professionnel Billy Walters «Gambler : Secrets from a Life of Risk» sera bientôt publié, mais un extrait relatant la relation de l’homme de 77 ans avec «Lefty» a déjà été rendu disponible.

Le football, le basketball, le baseball et même le golf ; Mickelson aurait dilapidé sa fortune dans tous les sports. Selon Walters, il a fait «858 paris de 200 000 $ et 1114 paris de 100 000 $» entre 2010 et 2014 seulement.

Une histoire assez particulière rapportée par le philanthrope est celle de la Coupe Ryder de 2012. Mickelson l’aurait contacté afin de placer un pari de 400 000 $ sur la victoire des États-Unis, ce qu’il a refusé après un court instant de réflexion. Rappelons que «Lefty» disputait ce tournoi et qu’il avait très confiance de l’emporter en compagnie de Tiger Woods et de Bubba Watson, entre autres.

«“As-tu perdu la tête?”, lui ai-je dit. “Ne te souviens-tu pas ce qui est arrivé à Pete Rose?” L’ancien gérant des Reds de Cincinnati a été banni du baseball pour avoir parié sur sa propre équipe. “Tu es perçu comme l’Arnold Palmer moderne”, ai-je ajouté. “Tu risquerais tout pour ça? Je ne veux pas être inclus”», a raconté Walters dans son livre.

Finalement, les Européens l’ont emporté par un point cette année-là. Mickelson a remporté ses trois duels de double, mais a été vaincu en simple par Justin Rose.

En juin 2022, dans un entretien avec le magazine «Sports Illustrated», le golfeur de 53 ans a révélé ne pas avoir parié depuis des années. Son amour pour cette activité s’était transformé en dépendance qu’il a qualifiée «d’embarrassante». Les paris de Mickelson lui ont d’ailleurs valu quelques démêlés avec la justice, mais il n’a jamais été accusé.

Toujours selon Walters, le membre du circuit LIV aurait perdu 100 millions $ pendant ces 30 années. Disons que son contrat estimé à 200 millions $ avec le compétiteur de la PGA a dû renflouer ses coffres.