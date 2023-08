Postes vacants: les technologues laissés de côté par Québec, selon une ancienne employée

Le gouvernement ne connaîtrait rien des métiers de la santé, mis à part ceux de médecins et d’infirmières, a déploré une ancienne technologue en imagerie médicale, qui a quitté son travail en raison de l’épuisement subi.

«Ma santé mentale valait plus que la pénalité que je subissais en partant plus tôt», juge Sosiane Fortier, qui a choisi de quitter la profession plus tôt que prévu, après 34 ans de service.

«J’étais épuisée par la surcharge de travail qui s’accumulait toujours. On en demandait toujours plus, sans jamais avoir nécessairement de feedback», a expliqué l’ancienne technologue à Thetford Mines.

Les technologues – qui s’occupent entre autres des tests médicaux ou d’analyser les échantillons – font face à une importante pénurie. Par exemple, près du tiers des postes de technologues sont vacants au CHU de Québec.

Mme Fortier déplore surtout le manque de reconnaissance de la part du gouvernement.

«On a compris avec la COVID que le gouvernement ne connaît pas du tout le travail et l’importance des travailleurs de la santé autre que les médecins et les infirmières», a-t-elle souligné en entrevue à QUB radio.

«On est vraiment un des maillons élémentaires parce que s’il n’y a plus de diagnostic, plus de traitement, on fait quoi dans un hôpital ? On fait plus rien», a-t-elle rappelé.

Celle qui a quitté son poste au début de l’année ne sait même pas comment la situation pourrait changer.

«J’ai comme l’impression qu’on est rendus trop loin, le gouvernement n’aura pas le choix de tourner la roue de l’autre sens et de penser à satisfaire son personnel avant tout de chose pour que le système de santé reprenne», a-t-elle analysé.

«Il faut que le personnel soit bien au travail. Moi je n’étais plus bien au travail, pourtant j’ai adoré ce que j’ai fait dans la vie», a mentionné la femme de 58 ans. «J’aurais été capable de faire encore deux-trois ans dans un milieu sain, mais ce n’était pas le cas.»