Pourquoi le prix des propriétés ne baisse pas plus rapidement?

Le marché immobilier résidentiel fait preuve d’une étonnante résilience en cette période de taux hypothécaires relativement élevés.

Le volume des ventes a eu beau baisser de 20% lors des sept premiers mois de l’année par rapport à la même période de janvier à juillet 2022, les prix de vente, eux, restent étonnamment solides malgré la très forte hausse des taux hypothécaires.

Je vous rappelle qu’au début de 2022, il était possible de se négocier une hypothèque de 5 ans à un taux d’intérêt pouvant varier de 2,4 à 2,7%.

À la suite de la flambée du taux directeur de la Banque du Canada, lequel est passé de 0,5% à 5%, le taux hypothécaire du terme de 5 ans joue maintenant dans la fourchette allant de 5,4 à 6,7%. Il a donc plus que doublé en l’espace d’à peine 18 mois.

OH SURPRISE!

Bien qu’il en coûte aujourd’hui énormément plus cher pour hypothéquer une propriété, cela n’a pas eu pour effet de faire chuter de façon importante le prix de vente des propriétés au Québec.

En effet, en termes de prix, le marché immobilier de la revente est resté quasi indifférent ou insensible face à la forte augmentation des taux hypothécaires, laquelle augmentation semble couler sur le dos des acquéreurs comme de l’eau sur le dos d’un canard.

LA MAISON BAISSE DE 6%

Dans l’ensemble du marché provincial, selon les données de l’APCIQ pour le mois de juillet, l’unifamiliale s’est vendue en juillet à un prix médian de 421 000$, en baisse de 6,5% par rapport au sommet historique (450 000$) atteint en avril 2022.

La copropriété, elle, s’est revendue à un prix médian de 360 000$, en recul de 6,2% à comparer à prix record (384 000$) d’il y a 15 mois.

L’HYPOTHÈQUE GRIMPE DE 31%

Voyons maintenant de façon plus concrète l’impact de la forte hausse des taux hypothécaires sur le financement de l’achat d’une propriété. Pour ce faire, je vais comparer ce qu’il en coûte aujourd’hui pour financer l’acquisition des propriétés types citées précédemment à comparer à ce qu’il en coûtait en avril 2022 lors du sommet historique du marché immobilier résidentiel. Les calculs sont basés sur une hypothèque d’un terme de 5 ans, amortie sur 25 ans. Je ne tiens compte d’aucune mise de fonds, afin de comparer des pommes avec des pommes.

Pour les fins de l’exercice, je vais utiliser pour avril 2022 le taux d’intérêt hypothécaire de 2,7% et pour ce mois de juillet 2023 le taux hypothécaire moyen de 6,0%.

Lors de son prix record de 450 000$ en avril 2022, le paiement mensuel de l’unifamiliale type s’élevait à 2061$. Aujourd’hui, l’unifamiliale type dont le prix médian a baissé à 421 000$ nécessite un paiement de 2694$ par mois. Ainsi malgré une diminution du prix médian de 6,5%, il en coûte maintenant près de 31% de plus pour financer la même maison type au Québec.

Du côté de la copropriété type, on constate sensiblement les mêmes écarts de pourcentage. À 384 000$, le paiement de l’hypothèque en avril 2022 s’élevait à 1759$. Aujourd’hui, même si le prix médian a chuté à 360 000$ (-6,2%), l’hypothèque, elle, a augmenté à 2303$ par mois, en hausse de 31%.

Par rapport au début de 2022, le paiement mensuel par tranche de 100 000$ d’hypothèque, pour le terme de 5 ans, a augmenté de 182$, passant de 458$ à 640$.

L’ÉNIGME

On parle ici d’une spectaculaire hausse de paiement hypothécaire de près de 40% en quelque 18 mois. Et pendant ce temps-là, que les prix médians des propriétés types n’aient baissé que d’à peine 6% par rapport aux prix records d’avril 2022 ça reste une énigme.

Est-ce en raison du fait que nombre d’acquéreurs étaient eux-mêmes des propriétaires qui ont vendu à prix élevé?

Les jeunes ménages se disent peut-être que c’est le temps ou jamais de devenir propriétaire et qu’à long terme les prix vont continuer de monter? Ou sont-ce les parents moindrement bien nantis qui les aident financièrement?

De nouveaux arrivants et nombre de ménages québécois croient peut-être que les prix au Québec restent relativement peu élevés à comparer au prix des propriétés dans les autres grandes provinces canadiennes et grandes villes. Et qu’en conséquence, ils y voient un important potentiel de plus-value, malgré les coûts de financement hypothécaire qui ont explosé.

Pourquoi les prix ne baissent pas? La réponse réside dans toutes ces hypothèses!