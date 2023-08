Rentrée scolaire : les parents seront prudents dans leurs achats pour l’école

La rentrée scolaire arrive à grands pas et nombreux sont les parents qui prévoient dépenser modérément en vue du retour en classe, selon un récent sondage.

Ainsi les papeteries seront les destinations de choix des parents (60,8 %) qui chercheront à trouver des articles moins chers que les années passées en raison de l’inflation, a révélé le Conseil canadien du commerce de détail dans sa récente étude.

Contrairement aux années précédentes, les parents achèteront les fournitures scolaires plus tard cette année. «Il s'agit d'un changement par rapport à 2021 et 2022, années où les consommateurs avaient magasiné beaucoup plus tôt en vue de la rentrée parce qu'ils craignaient que de nombreux articles soient en rupture de stock. Maintenant que les problèmes d'approvisionnement se sont résorbés, ils prévoient faire leurs achats à une date plus rapprochée de la rentrée scolaire», a précisé la CCCD par voie de communiqué.

Toutefois, si près du quart des répondants (15,7 %) envisage de faire leur achat une semaine avant la rentrée, les Canadiens sont près de 29,5 % à prévoir de le faire deux à quatre semaines à l’avance.

Plus de 80 % des Canadiens prévoient effectuer leurs achats dans les commerces à proximité de leur maison plutôt que de faire les emplettes en ligne. Il s’agit du double observé l’an passé.

Le coup de sonde a été effectué en juillet via une plateforme mobile et un panel en ligne respectivement auprès de 9165 et 9848 Canadiens de 18 ans et plus.