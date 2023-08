Une ex-conseillère de Pierre Fitzgibbon nommée bras droit du grand patron d’Hydro-Québec

Une ancienne conseillère politique du ministre Pierre Fitzgibbon est maintenant cheffe de cabinet du PDG d’Hydro-Québec.

Jeanne Olivier, qui est depuis lundi le bras droit du nouveau patron d’Hydro-Québec Michael Sabia, a travaillé de janvier à août 2022 comme conseillère politique pour le ministre Pierre Fitzgibbon, alors ministre de l’Économie.

Ce dernier est aujourd’hui ministre de l’Économie, mais également de l’Énergie de qui relève la société d’État Hydro-Québec.

Comme le révélait notre Bureau d’enquête en février dernier, Mme Olivier a également déjà travaillé pour la firme McKinsey. Elle a été embauchée au cabinet de M. Fitzgibbon alors qu’elle venait tout juste de travailler sur un contrat que le ministre avait octroyé sans appel d’offres.

Photo tirée de la page Linkedin de Jeanne Olivier

En janvier dernier, l’ancienne PDG Sophie Brochu avait créé la surprise en annonçant sa démission à partir d’avril. M. Fitzgibbon avait alors nié les rumeurs de tensions politiques entre eux.

Ce dernier avait, par la suite, affirmé en février que le successeur de Mme Brochu serait choisi par les ministres et que le rôle du conseil d’administration était de «s’assurer d’avoir des ressources qui vont être capables d’exécuter la vision stratégique du gouvernement».

Il ajoutait qu’il avait eu des discussions avec des candidats potentiels

Or la Loi sur Hydro-Québec prévoit plutôt que le conseil des ministres à choisir un candidat inscrit sur une courte liste dictée par le conseil d’administration d’Hydro-Québec.

«Indépendance d’esprit»

Hydro-Québec assure que le ministre n’a rien à voir avec le choix de Mme Olivier au cabinet de M. Sabia.

«La réputation de Michael Sabia n’est plus à faire, il a une très grande indépendance d’esprit, affirme Philippe Archambault, chef médias et affaires gouvernementales, pour Hydro-Québec. C’est son choix d’embaucher Jeanne Olivier, il la connaissait depuis quelques années, ils ont travaillé ensemble.»

Mme Olivier a effectivement été analyste financière (summer analyst) à la Caisse de dépôt et placement du Québec à l’été 2016. M. Sabia était alors PDG de la Caisse, poste qu'il a occupé jusqu'en 2020.

«Ils s’étaient suivis par la suite», dit le porte-parole avant d’ajouter que Mme Olivier n’a travaillé que quelques mois pour le ministre Fitzgibbon et qu’elle n’y est plus depuis un an.