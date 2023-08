Une offre en MLS pour Neymar

L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar pourrait rejoindre son ancien coéquipier Lionel Messi en Major League Soccer (MLS) puisqu’il aurait reçu une offre d’un club du circuit Garber.

Selon le réputé journaliste Fabrizio Romano, le joueur de 31 ans et son équipe actuelle travailleraient très fort afin de le laisser partir. Des offres en provenance d’Al Hilal, en Arabie saoudite, et d’un club inconnu de la MLS auraient été reçues.

• À lire aussi: Mbappé: «c'est non-négociable»

• À lire aussi: Inter Miami: ce joueur a-t-il été libéré pour ses commentaires à propos de Messi?

• À lire aussi: L’entraîneur d'Orlando critique «le cirque» autour de Messi

Neymar n’atteindra l’autonomie qu’en 2025 et le PSG veut s’assurer de toucher la meilleure indemnité de transfert possible pour celui qui porte ses couleurs depuis 2017. À l’époque, il était devenu le joueur le plus cher de l’histoire, étant acquis pour un montant de 222 millions d’euros.

Une équipe voulant ajouter Neymar à sa formation devra aussi s’assurer d’avoir les fonds nécessaires pour acquitter l’important salaire du capitaine de la «Seleçao». Le commissaire de la MLS, Don Garber, avait déclaré cette semaine être ouvert à des solutions pour que sa ligue accueille de grands joueurs comme Kylian Mbappé, un autre membre du PSG qui regarde vers la sortie.

Neymar a fait la pluie et le beau temps avec Messi au sein du FC Barcelone, entre 2013 et 2017. À Paris, il a été frappé par les blessures plus d’une fois, mais a néanmoins inscrit 118 buts en 173 apparitions.