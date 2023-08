Une pharmacie paie les fournitures scolaires des employés

Les trois pharmacies Jean Coutu de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont décidé de payer une partie des fournitures scolaires de leurs employés, à quelques semaines de la rentrée.

Dans les dernières années, les établissements de santé aidaient les familles dans le besoin à l'approche du début de l'année scolaire, jusqu'à ce que les gestionnaires réalisent que des employés eux-mêmes avaient besoin d'être soutenus.

«Il y avait deux idées derrière ça. De un, la rétention de personnel, on essaie d'être innovateurs dans nos méthodes pour essayer de récompenser nos employés du mieux qu'on peut. De deux, oui on essaie d'être là pour les périodes qui peuvent être plus néfastes au niveau du budget de nos employés, donc la rentrée des classes, la période des Fêtes», a dit le gestionnaire, Dominick Béland.

Dans une période où la pénurie de main-d’œuvre frappe fort, la pharmacie prend le pari d'investir dans ses salariés.

Chaque employé étudiant ou ceux qui ont des enfants peuvent recevoir un bon d’achat de 75 $. Jusqu'à maintenant, 105 de ces bons ont été distribués à plus de 70 employés.

Ceux qui sont concernés se réjouissent de cette initiative. Plusieurs d’entre eux sont des étudiants. L’aspect budgétaire est souvent loin d’être évident.

«Ça va vraiment nous aider. Moi par exemple, j'ai des uniformes à payer, tous mes livres, donc ça aide vraiment», a confirmé la commis Naomi Girard.

L’initiative pourrait bien se répéter l’an prochain étant donné le succès qu’elle vient de connaitre auprès des salariés.