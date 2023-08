Après près de 50 ans d’attente: l’album «Chrome Dreams» de Neil Young voit enfin le jour

L’attente est enfin terminée pour les admirateurs du mythique chanteur country Neil Young. Le 11 août, son projet Chrome Dreams est officiellement rendu disponible, près de 50 ans après la date initialement prévue.

L’opus, réalisé entre 1974 et 1976, comprend 12 chansons, dont deux qui n’ont jamais été présentées au grand public auparavant.

Trois titres du projet figurent déjà sur l’album Hitchhiker, paru en 2017. On promet toutefois que les versions de ces morceaux qui se trouvent sur Chrome Dreams seront inédites. D’autres morceaux portant une étiquette sonore associée à cet album ont été éparpillés dans la discographie du chanteur au fil des années, ce qui ne faisait qu’accentuer le mystère qui planait autour de ce projet longtemps considéré comme «perdu».

Chrome Dreams sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, ainsi qu’en version CD et vinyle.

Une quinzaine d’années après Chrome Dreams II

La sortie officielle de l’album Chrome Dreams survient près de 16 ans après la sortie de son cadet, Chrome Dreams II, paru en 2007. Le projet avait reçu un accueil mitigé de la part des critiques, mais tous s’entendaient pour dire que la versatilité dans le style du chanteur canadien était au rendez-vous.

Les experts et amateurs de longue date de Neil Young en sont encore à se demander si Chrome Dreams II était un moyen pour le chanteur d’aguicher son public en référençant son «album perdu», ou simplement un moyen pour lui de s’accrocher au passé.

Voici la liste des chansons qui figurent sur Chrome Dreams, de Neil Young:

Pocahontas

Will To Love

Star Of Bethlehem

Like A Hurricane

Too Far Gone

Hold Back The Tears

Homegrown

Captain Kennedy

Stringman

Sedan Delivery

Powderfinger

Look Out For My Love