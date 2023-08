Décès tragique à Montmagny: les pompiers auront enfin une formation nautique

Près de quatre mois après le décès tragique d’une jeune femme dans la rivière du Sud à Montmagny, la municipalité entreprendra des démarches cet automne afin que les pompiers de l’endroit reçoivent enfin la formation manquante, qui aurait été nécessaire lors du drame.

Le 21 avril dernier, Josyane Tanguay-Pelletier, âgée de 36 ans, a perdu la vie lorsque la voiture dans laquelle elle prenait place a sombré dans les eaux glacées de la rivière.

Elle est restée prisonnière de l'automobile, qui a flotté pendant près de 25 minutes sous le regard impuissant d’une dizaine de pompiers, qui n’ont pu la secourir faute de formation.

En juillet, la famille avait expliqué au Journal à quel point leur deuil est « très difficile » à surmonter.

Le père de la victime, Bertrand Potvin, ne s’explique pas pourquoi la municipalité de Montmagny n’a toujours pas formé ses pompiers pour effectuer des sauvetages nautiques.

Par écrit

Vendredi, la Ville de Montmagny a envoyé une lettre ouverte et deux déclarations écrites, mais a refusé une demande d’entrevue. D’un côté comme de l’autre, le sujet demeure sensible et litigieux. La formation en question aura toutefois lieu bientôt.

« La mission d’agir et d’intervenir afin de sauver des vies, tous les pompiers l’ont tatouée sur le cœur. (...) Il n’y pas de place pour l’improvisation et cela s’applique aussi au sauvetage nautique en eaux vives. Il s’agit d’une surspécialisation encadrée par des normes strictes », peut-on lire.

Le jour du drame, et encore aujourd’hui, aucune équipe spécialisée n'avait été formée et qualifiée en sauvetage nautique, admet la Ville de Montmagny.

« Le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny entreprendra à l’automne les démarches de formation en sauvetage nautique », écrivent conjointement Pierre Boucher, directeur du Service de la sécurité incendie et Félix Michaud, directeur général de la municipalité. Les deux hommes affirment que l’enquête en cours ne leur permet pas de commenter davantage.

Pour une raison inexpliquée, le véhicule de la notaire Josyane Tanguay-Pelletier s’est retrouvé dans la rivière du Sud, dans le secteur du chemin des Cascades à Montmagny.

«Évitable»

Dans les jours qui ont suivi, Le Journal a révélé que les pompiers avaient l’embarcation nécessaire pour effectuer des sauvetages nautiques depuis le mois d’août 2020, mais tarde à former ses pompiers.

« Cette enfant-là est décédée, ils l’ont volée. Elle aurait pu être sauvée cinq fois », a affirmé son père M. Potvin avec émotion.

Le rapport du coroner pourrait fournir quelques explications dans les prochains mois.

Montmagny a fait parvenir deux citations par écrit.

« Nous avons une responsabilité face à nos concitoyens de les informer quant au contexte entourant le sauvetage nautique et des situations complexes dans lesquelles interviennent nos pompiers. Ce champ d’intervention spécialisé est méconnu de la part du grand public, ce qui engendre énormément de questionnements et est source d’incompréhensions. Aujourd’hui, par cette lettre destinée aux citoyens de Montmagny, nous souhaitons préciser que l’administration municipale ne pourra pas recommander l’utilisation de l’embarcation, tout comme de nombreux autres outils d’intervention détenus par d’autres municipalités, tant que les autorités provinciales n’auront pas défini l’encadrement nécessaire et les formations requises pour les sauvetages nautiques. »

Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny

« La Direction générale ainsi que le Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny ajoutent leurs voix à celle des autres services d’incendie et de sécurité civile des différentes villes du Québec qui demandent aux autorités concernées des directives claires quant au sauvetage nautique afin que les pompiers puissent intervenir de manière sécuritaire. Il s’agit d’une spécialisation qui nécessite une formation pointue, actuellement en réévaluation par les autorités. Notre volonté d’avoir des équipes formées adéquatement pour les situations de sauvetage nautique est réelle. Nous analyserons les critères de formation et d’équipements lorsqu’ils nous seront communiqués afin de relancer le projet ».

Pierre Boucher, directeur du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny