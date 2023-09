Découvrez ce nouveau projet d’habitation aux valeurs écoresponsables en symbiose avec vos besoins

Alliant confort, bien-être et écoresponsabilité, le tout nouveau projet d’habitation Symbio verra le jour au printemps 2024 dans le secteur Lachenaie, à Terrebonne.

Ce projet locatif de 219 unités sur 28 étages bénéficie d'un emplacement privilégié dans un quartier dynamique et accessible, en connectant les commodités de la vie urbaine au charme de la nature.

En effet, le complexe se situe à quelques pas de nombreux commerces de proximité (épiceries, pharmacies, cafés, restaurants), des autoroutes 40 et 640, et de la gare de Terrebonne, en plus d’être à quelques pas des grands espaces verts de Lanaudière.

Les appartements, allant du studio au 5 1⁄2, ont tous été conçus selon les plus hauts standards environnementaux. Véritable chef de file dans l’industrie immobilière durable, Symbio vise l’obtention des certifications LEED et carbone zéro, tout en s’inspirant de la certification WELL, qui garde en tête le bien-être humain lors de l’élaboration des espaces privés et communs.

L'objectif de ces mesures novatrices en matière de construction durable est de réduire au maximum l'impact réel des bâtiments sur le climat. Symbio s’adresse donc aux gens qui souhaitent bonifier leur qualité de vie, sans pour autant nuire à l'environnement.

Tout pour le bien-être des résidents

Chaque unité propose un design contemporain avec une finition haut de gamme et jouit d’une belle luminosité naturelle.

Les appartements sont tous équipés de 5 électroménagers neufs, d'une connexion Internet haute vitesse, d'un système central de climatisation et de chauffage, et les frais d'énergie (électricité, eau chaude) sont inclus.

Les architectes se sont assurés de garder un nombre limité d’unités par étage, afin d’offrir une expérience plus intime aux locataires.

Les résidents auront accès à des espaces communs bien aménagés comprenant, entre autres, une piscine intérieure et un sauna accessibles 365 jours par année, une salle d'entraînement tout équipée ainsi qu’un studio de yoga pour bouger et décompresser.

Un espace de coworking pour travailler avec efficacité ainsi qu’un lounge, une terrasse avec vue panoramique et une aire de barbecue sur le toit seront également aménagés pour mieux relaxer.

Un espace de stationnement pour vélos et un local d'entretien seront aussi mis à la disposition de tous les locataires. Puis, moyennant quelques frais, des stationnements intérieurs, des bornes de recharge électrique et des espaces de rangement intérieurs seront disponibles.

Bref, de quoi trouver l’équilibre entre les différentes facettes de votre style de vie !

Il sera possible de visiter l’appartement modèle et de réserver votre unité dès l’automne 2023. Planifiez dès aujourd’hui votre rencontre au bureau de location Symbio dans le secteur Lachenaie à Terrebonne, afin d’assurer votre place dans ce projet d’avant-garde qui place le bien-être de ses résidents au cœur de son développement.