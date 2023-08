[EN VIDÉOS] D'Yvon Travaillé à Oncle Georges: les personnages les plus marquants de Daniel Lemire

Daniel Lemire a promené ses différents personnages depuis le début de sa carrière. Même que dans ses premières années, l’humoriste ne montait jamais en «lui-même» sur scène, préférant se camper derrière ses costumes et perruques. «J’aimais ça parce que je marchais dans la rue et personne ne me reconnaissait, dit-il. Le stand-up à l’époque, il n’y a pas grand monde qui faisait ça. »

Le Journal a demandé à Lemire de raconter l’histoire derrière ses personnages et de choisir un numéro marquant associé à chacun: Yvon Travaillé, Alain Bélisle (Béscile), Edmond Ratté, Gripette Tremblay, Oncle Georges, Ronnie Dubé et Maurice.

YVON TRAVAILLÉ

Origine: Il s’agit du tout premier personnage que Daniel Lemire a fait sur scène. «C’est le personnage qui m’avait fait connaître à l’époque des Lundis des Ha! Ha!, dit Lemire. [...] À 17 ou 18 ans, j’avais passé une période sur le chômage. J’avais eu un rendez-vous au [bureau de] chômage et le monsieur que j’avais rencontré, c’était Yvon Travaillé.»

Numéro marquant: Celui sur le chômage, qui est le premier numéro que Lemire a fait avec Yvon Travaillé, au début des années 1980. Cet homme présente un nouveau programme pour les chômeurs. «Il y a sûrement des jeunes chômeurs ici ce soir? Ou en tout cas qui étudient pour le devenir.»

«Ça avait frappé, se souvient Lemire. Les Ha! Ha! étaient arrivés à la télé, à un moment donné. On avait eu 1,4 million de cotes d’écoute. J’avais continué à faire le numéro en spectacle. Mais des fois, le monde donnait les punchs avant moi dans la salle! C’est là que j’ai compris que je devais passer à un autre appel.»

ALAIN BÉLISLE (BÉSCILE)

Origine: Né aussi à l’époque des Ha! Ha!, ce crooner pathétique permettait à l’humoriste d’apporter un côté musical à son spectacle. «Dans le milieu, à l’époque, il y avait toujours un côté moqueur sur ce genre de chanteur cheap là, dit Lemire. J’avais un grand jumpsuit (une-pièce) mauve. Il avait l’air d’un crapet! C’était effrayant.»

Photo d'archives

Numéro marquant: Le duo avec Jean Lapointe, à Juste pour rire dans les années 1990. Arrivé seul sur scène, Alain Bélisle annonçait au public que son pianiste était tombé malade en après-midi. Lapointe, avec son personnage de pianiste éméché déjà bien connu, était alors arrivé en disant qu’il allait le remplacer.

Ce numéro est l’un des plus connus de l’histoire de Juste pour rire. Au décès de Jean Lapointe, en novembre 2022, des images du duo Lemire-Lapointe avaient abondamment circulé. «Jean Lapointe, c’était tout un artiste, dit Daniel. En plus, c’était un très bon pianiste. C’est lui qui jouait réellement du piano durant le numéro.»

EDMOND RATTÉ

Origine: Peut-être le personnage le plus près de Daniel Lemire lui-même. «Il y a beaucoup de moi là-dedans, dit-il. Je suis une personne assez réservée en général.» En début de carrière, l’humoriste avait décidé de créer cet homme très timoré.

Photo d'archives

Numéro marquant: En 1995, peu de temps avant le référendum, Daniel Lemire avait fait un numéro où l’on voyait Edmond Ratté aller dans l’isoloir pour voter et hésiter entre le Oui et le Non. «Si on se sépare, c’est certain que le reste du Canada ne voudra plus rien savoir de nous autres. Ils ne nous parleront même plus. Ouin, c’est bien tentant...», disait Edmond.

«J’étais bien content de ce numéro parce que ce n’était pas facile à écrire, se souvient Lemire. Il y avait les pro-Oui, les pro-Non. Mais ça avait bien passé.»

PHOTO : 69116653_517262.jpg

GRIPETTE TREMBLAY

Origine: Né aussi au début des années 1980, ce personnage servait un peu de maître de cérémonie dans les spectacles de Daniel Lemire. «C’est lui qui introduisait les numéros. Je ne me souviens pas comment je l’ai créé. [...] Je ne le fais plus depuis longtemps. Je le trouvais moins intéressant à faire avec le temps.»

Photo d'archives

Numéro marquant: Dans son spectacle Lemire fait l’humour, en 1989, Gripette Tremblay participait à l’enregistrement d’une publicité pour le Coke aux cerises. Personnifiant un gars de la construction, il devait dire aux gens que rien n’était mieux que cette liqueur après une journée de travail. Le problème? Ce n’était pas buvable! «Coke aux cerises, ça, ça dégrise!»

«J’ai tellement entendu parler de ce numéro, dit Lemire. C’était une critique contre Coca-Cola et on a eu de la misère avec ça, car ils ne prennent pas tellement les jokes! Ça avait passé à Radio-Canada et Coca-Cola menaçait de retirer ses publicités. Ils avaient un gros pouvoir. Je ne sais pas comment ça s’est réglé. Je n’étais pas aux discussions!»

ONCLE GEORGES

Origine: C’est vers 1985 que Daniel Lemire a créé ce qui allait devenir le célèbre Oncle Georges. Mais à l’époque, son personnage était un homme ordinaire et non un clown. «Il faisait une recette de cuisine, se souvient l’humoriste. Il s’appelait Georges Smith et il parlait pareil [comme Oncle Georges], il avait la perruque.»

Quand il est devenu père, dans cette même période, Daniel Lemire s’est rapidement aperçu que les émissions pour enfants lui tombaient sur les nerfs. «C’est là que j’ai eu l’idée de faire un clown qui n’aime pas les enfants. Ça m’apparaissait un peu convenu. Les Cyniques ont fait ça. C’est un vieux pattern. Mais il a eu un impact que je n’ai pas vu venir du tout.»

Photo d'archives

Numéro marquant: Daniel Lemire cible ici deux numéros mémorables pour Oncle Georges: celui avec Dominique Michel, à Juste pour rire en 1988, et celui avec Yves Jacques et Patrice L’Écuyer, au Bye Bye 1991.

«J’étais extrêmement nerveux pendant le numéro avec Dodo. Il n’y avait pas de télésouffleur et j’étais sur le gun pas mal! Dominique me regardait en riant parce qu’elle n’avait pas beaucoup de texte à livrer. Ç’a été un grand moment. Faire un numéro avec Dodo, ce n’est pas rien.»

«Le numéro du Bye Bye, on n’avait jamais prévu que ça marcherait comme ça. Ç’avait été une surprise totale. À l’époque, le Bye Bye, à peu près tout le monde écoutait ça.»

RONNIE DUBÉ

Origine: Comme pour Alain Bélisle, Daniel Lemire avait créé ce personnage pour ajouter un numéro musical comique à son spectacle. «Il y avait beaucoup de musiciens autour de moi. On faisait de la musique pour le fun. Je trouvais ça intéressant de faire un rockeur parce que je n’étais pas plus rock’n’roll que ça.»

Photo d'archives

Numéro marquant: À Juste pour rire, en 1991, Lemire avait partagé la scène avec Michel Courtemanche. On y voyait Ronnie et Mike (Daniel Thibault) accueillir le gagnant d’un concours pour les accompagner sur scène. Ce jeune guitariste, Jean-Philippe Germain-Tessier, était joué par un Michel Courtemanche au sourire plus grand que nature.

«On a tellement ri en faisant ce numéro, dit Lemire. On avait pogné un fou rire de 30 secondes sur la scène. Michel est un très bon guitariste, en plus.»

MAURICE

Origine: Quand il travaillait sur son spectacle Lemire fait l’humour, avec le metteur en scène Denis Bouchard, Daniel Lemire avait eu l’idée de faire un personnage misanthrope bête comme ses pieds. «Mais en répétant avec les deux comédiens qui m’accompagnaient, ça ne marchait pas. Il était juste bête. Denis avait alors eu l’idée que le personnage venait d’arrêter de fumer. Tout avait pris son sens et le numéro s’était vraiment placé. Une chance parce que sinon, on se serait planté!»

Numéro marquant: Le premier numéro de Maurice, qui va au restaurant avec une femme et qui ne cesse de dire qu’il vient d’arrêter de fumer. Constamment sur les nerfs, l’ancien fumeur se fâchait après le serveur et enguirlandait un joueur d’accordéon.

«Il y avait un peu d’autobiographie là-dedans parce que j’avais arrêté de fumer moi-même. Maurice, c’est un peu moi multiplié par 10! Le numéro était très énergique, un feu roulant. C’était un peu dans l’absurde. Ça amenait une autre couleur au show et c’était très payant à ce niveau-là.»