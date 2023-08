EN VIDÉO | Oprah Winfrey vient en aide aux sinistrés à Hawaï

La vedette américaine Oprah Winfrey a été aperçue en train de porter secours aux sinistrés des incendies dévastateurs à Hawaï.

• À lire aussi: Au moins 67 morts à Hawaï, où les habitants regagnent les ruines laissées par les incendies

• À lire aussi: La justice ouvre une enquête sur la gestion de crise à Hawaï

• À lire aussi: «C’est l’horreur ce qu’ils vivent»: des Québécois sont de retour d’Hawaï

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’animatrice et productrice distribuer des lits de fortune, des oreillers et divers articles aux résidents réunis dans un refuge à Wailuku.

Oprah Winfrey a également passé du temps à parler avec plusieurs sinistrés afin de les réconforter.

La femme de 69 ans possède deux propriétés sur l’île de Maui valant plusieurs millions de dollars chacune. Elle habite l’archipel du Pacifique durant une partie de l’année.