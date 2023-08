Est-ce que ça existe des célibataires heureux?

Je suis une femme de 76 ans qui s’est mariée à 25 ans avec un garçon rencontré au collège classique. Je l’aimais beaucoup, même si je n’étais pas une passionnée à la base. Élevée avec ma sœur par une mère pas très chaleureuse, je n’ai jamais appris à exprimer mes émotions. Contrairement à ma sœur, je ne voulais pas d’enfants, mais comme lui en voulait, on a fait une fille. Cinq ans après sa naissance, comme le goût du sexe ne me revenait pas, il a décidé de partir. Ce fut le drame de ma vie.

Bien qu’il ait toujours pris soin de notre fille sur tous les plans, il voyait à réduire au minimum les contacts avec moi. Le prétexte étant que je lui faisais trop sentir mon attachement et qu’il voulait couper les ponts.

Je ne l’ai jamais remplacé par personne, alors que lui l’a très vite fait avec une femme avec qui il est encore. J’ai élevé ma fille tant bien que mal, puisqu’elle a hérité de mon caractère peu expressif en matière d’émotions, et j’ai poursuivi ma carrière dans l’enseignement jusqu’à la retraite.

Ce serait mentir de prétendre que je suis une amoureuse, mais un peu d’affection m’aurait fait du bien de temps en temps. En manque, je me suis renfermée par en dedans, à mesure que le temps passait. Les quelques amies que j’ai m’ont permis de vivre des petits moments de bonheur, mais pour ce qui est de la félicité, on repassera.

Rendue à l’âge des bilans, je me rends compte que je n’ai jamais réussi à oublier mon unique mari et que ça m’a empêchée de déployer mes ailes pour aller vers quelqu’un d’autre. Je le regrette d’autant plus que ma relation en dents de scie avec ma fille m’indique qu’elle ne jouera jamais pour moi le rôle de bâton de vieillesse. Malgré ce que certains peuvent dire, je doute que le célibat soit une condition heureuse.

L’art de tout rater

Ça existe des célibataires heureux, mais pour des gens qui se sont donné les moyens de se rendre la vie belle et stimulante. Comment se fait-il que plus de 50 ans après votre séparation, vous soyez encore accrochée à quelqu’un qui ne vous aimait plus ? Comment se fait-il que vous n’ayez jamais mis d’énergie à vous rebâtir un équilibre émotif par la suite ? Oui, il existe des gens moins portés sur les émotions, mais ça ne justifie pas de se laisser couler dans les abîmes sans fond de l’apathie, à moins d’être masochiste. En passant, je ne partage pas l’idée qu’on puisse vouer un enfant à être le bâton de vieillesse de son parent.