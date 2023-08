Feux de forêt: pas de répit, même en septembre

OTTAWA – Les feux de forêt ont réduit en cendre dix fois plus d’hectares que la moyenne historique au mois de juin seulement et ce n’est pas fini: Ressources Naturelles Canada prévoit que le risque d’incendie demeurera au-dessus de la moyenne même au mois de septembre.

• À lire aussi: Un été qui donne raison à Québec solidaire

• À lire aussi: Les feux de forêt perturbent la rentrée scolaire à la Baie-James

Pour le mois d’août, le risque demeure supérieur à la normale dans presque tout le pays, de l’ouest du Québec à la Colombie-Britannique, tandis que pour le mois de septembre, c’est surtout le sud de la Colombie-Britannique, les Prairies, les Territoires du Nord-Ouest et l’Ouest ontarien qui demeureront en danger.

Ressources Naturelles Canada

Nos pompiers ne sont donc pas prêts de pouvoir relâcher leur garde, eux qui sont en alerte maximale depuis maintenant 90 jours de suite. C’est du jamais-vu, souligne Ressources Naturelles Canada, indiquant que le précédent record était de 50 jours en 2021.

Les courbes débordent des cadres

Cette année, tout est complètement hors normes. Au point que les experts du gouvernement fédéral ont dû agrandir les cadres de leurs graphiques puisque les courbes pour cette année n’y rentraient tout simplement pas, a indiqué un fonctionnaire lors d’une rencontre d’information organisée vendredi à Ottawa.

Ressources Naturelles Canada

En juin, par exemple, les incendies ont brûlé 5,2 millions d’hectares, alors que la moyenne historique pour ce mois est de 461 000 hectares. Pour la seule journée du 22 juin, 531 000 hectares sont partis en fumée. Les feux ont été dopés par une sécheresse de grande ampleur qui a frappé le pays d’est en ouest en juin.

Au total, depuis le début de la saison, 5593 feux ont été enregistrés au pays depuis le début de la saison, soit un millier de plus que la moyenne. Jusqu’à présent, ils ont ravagé 13,4 millions d’hectares, alors que la moyenne des dix dernières années est six fois moindre, à 2,2 millions.

Ressources naturelles Canada

Ceci a mené à un total de 211 ordres d’évacuation pour 167 589 personnes, et à plus de 3000 alertes pour mauvaise qualité de l’air partout au pays, y compris au Nunavut, dans l’Arctique.

Plus de 10 000 pompiers

Ces feux ont mobilisé plus de 10 000 pompiers partout au pays depuis le début de la saison: 5821 canadiens et 4990 étrangers venus en renfort de 12 pays. Afin de les épauler, le gouvernement fédéral s’est engagé à former 1000 nouveaux pompiers à la lutte contre les feux de forêt.

Ressources Naturelles Canada

Pour y parvenir, Ottawa a débloqué vendredi une première enveloppe de 400 000$, ce qui permettra à l’Association internationale des pompiers de former 25 instructeurs spécialistes de la lutte contre les feux de forêt et 325 pompiers de bâtiments qui deviendront experts en feux en milieu périurbain.

Ces zones tampons entre les villes et les forêts sont celles où les incendies menacent le plus la vie humaine et les moyens de subsistance. 10% des Canadiens y vivent.