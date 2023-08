Grave accident de travail dans une école de Saint-Hyacinthe: un électricien de 22 ans entre la vie et la mort

Un jeune électricien de 22 ans s’est électrisé pendant qu’il effectuait des travaux vendredi matin dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

L’accident de travail s’est produit vers 8 h, alors que le jeune travailleur effectuait des travaux électriques à l’intérieur des murs de la polyvalente Hyacinthe-Delorme, située sur l’avenue T.-D.-Bouchard.

Il aurait reçu une forte décharge électrique pour une raison encore inconnue.

Le travailleur a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Les médecins craignent pour sa vie.

Comme c’est toujours le cas lors d’un grave accident de travail, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se penchera sur le dossier pour tenter d’établir les causes et les circonstances de l’événement.

Un inspecteur a d’ailleurs été dépêché sur les lieux en matinée.

Il sera assisté dans son travail par un enquêteur de la Sûreté du Québec.

Personne d’autre n’a été blessé lors de l’événement.