Les coulisses de l’Omnium Banque Nationale

Il y a tellement de choses qui entourent les activités sur le site de l’Omnium Banque Nationale ! Les coulisses de l’omnium sont remplies de personnalités, mais aussi de fervents amateurs de tennis qui étaient présents pour encourager Leylah Fernandez. Après sa victoire contre Beatriz Haddad Maia, la jeune joueuse québécoise a souri lorsque je lui ai dit : « Bonsoir, elle est partie ! »

Photos Pascale Vallée

La talentueuse Leylah Fernandez a fait vibrer les amateurs de tennis lors de son passage à l’Omnium Banque Nationale qui se déroule présentement au stade IGA. Sur la photo, on voit Stéphane Turcot, de TVA Sports, et la dynamique joueuse lors de son retour au vestiaire après sa victoire contre Beatriz Haddad Maia.

L’analyste de tennis à TVA Sports Marie-Ève Pelletier, qui a joué dans tous les tournois du Grand Chelem, est en compagnie de Félix Séguin, à la description des matchs. D’ailleurs, Marie-Ève est la première Québécoise à affronter en simple une joueuse no 1 mondiale.

On se croyait au cinéma lorsqu’on voyait les partisans regarder les matchs se dérouler sur un écran géant sur le site du stade IGA.

Il y avait de la grande visite au tennis. On voit ici Jocelyn Thibault, le directeur général de Hockey Québec, et son épouse, Mélanie Trachy, ainsi que Sandra Vaz et son époux, Danny Maciocia, des Alouettes.

Le sport fait partie de la vie de plusieurs familles. Michèle Marcoux a bien apprécié sa soirée au tennis, et son mari, Éric Lavoie, est un amateur de sports et un fervent partisan des Blue Jays.

Les sœurs Mila, Emma et Lea De Castro ont passé une agréable journée au tennis, surtout que chacune est repartie avec une balle autographiée d’une des joueuses du circuit.

Le chasseur de balles Thomas Brault est entouré de ses parents, Brigitte Robichaud et Frédérique Brault. L’an dernier, Thomas a été le récipiendaire de la bourse Anne-Marie D’Amico de 2500 $ remise annuellement à un chasseur de balles du tournoi à Montréal. Thomas devait écrire une dissertation de 1000 mots parlant entre autres de ses perspectives d’études, de son engagement bénévole et de son implication dans le tournoi.