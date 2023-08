Manon Massé a subi une opération au cœur

La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a été opérée au cœur jeudi après un diagnostic d’arythmie.

Elle en a fait l’annonce dans un message publié sur les réseaux sociaux, vendredi après-midi, dans lequel elle a expliqué qu’elle devra rater les activités de la Fierté cette année.

«C’est pas que le cœur y est pas [sic], c’est que j’ai dû confier mon cœur aux bons soins de l’Institut de cardiologie à cause d’un diagnostic d’arythmie», a-t-elle écrit.

Mme Massé note ensuite que l’opération a eu lieu jeudi et qu’elle s’est bien déroulée. «Je viens de sortir de l’hôpital, je me sens bien et je vais me reposer à la maison pour un temps avant de retourner au travail», a-t-elle assuré.

À la fin de son message, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques a souligné que son collègue Gabriel Nadeau-Dubois et d’autres députés du parti assisteront au Défilé de la Fierté.

En mai dernier, Manon Massé a annoncé qu’elle quittera son poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire lors du congrès du parti qui se tiendra cet automne.

Les députées Christine Labrie et Ruba Ghazal ainsi que l’ancienne députée Émilise Lessard-Therrien sont dans la course pour lui succéder.