Michèle Boisvert, capitaine du vaisseau amiral de la diplomatie québécoise

Michèle Boisvert est déléguée générale du Québec à Paris depuis 2019. Elle a auparavant mené une carrière de journaliste, puis en 2012 elle est entrée à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où elle est devenue première vice-présidente au rayonnement des affaires. Au début juillet, Loïc Tassé a réalisé avec elle une entrevue exclusive aux bureaux de sa résidence officielle à Paris.

Michèle Boisvert a la responsabilité de représenter tous les intérêts du Québec dans toutes les sphères politiques, économiques et culturelles, dans toutes les régions de France. D’emblée, Mme Boisvert reconnaît que «les Québécois ne prennent pas la pleine mesure de ce que cela peut vouloir dire».

Cette diplomatie couvre tous les domaines de compétence du Québec.

«La France est le vaisseau amiral de toute la diplomatie québécoise», dit-elle, parce que la délégation du Québec y dispose depuis 1964 du statut d’ambassade.

«Les Québécois ne prennent pas la pleine mesure de ce que cela peut vouloir dire. Quand les ministres se rencontrent, le Canada n’est pas là. C’est un avantage extraordinaire parce que nous sommes une société distincte. Nous avons des valeurs communes. Nous avons besoin d’un pays comme la France pour faire valoir qui on est.»

Ce qui signifie que le Québec peut directement accéder aux dirigeants français sans être obligé d’attendre l’aide de l’ambassade du Canada. «Partout, je suis reçue comme une ambassadrice.»

D’ailleurs, Mme Boisvert explique que l’ambassadeur du Canada à Paris, Stéphane Dion, «a reconnu dès leur première rencontre le statut particulier du Québec en France». Elle ajoute que les relations entre la délégation et l’ambassade du Canada sont bonnes et qu’il leur arrive de coopérer dans certains dossiers, en particulier en économie.

Extrêmement occupée

La délégation générale du Québec à Paris est extrêmement occupée. Elle reçoit en moyenne un ministre par mois ainsi que de nombreux gens d’affaires, artistes, etc. Depuis 1997, les premiers ministres québécois et français se rencontrent tous les deux ans pour faire le tour des relations entre le Québec et la France. La prochaine réunion devrait se tenir en octobre, après des reports dus à la pandémie, aux crises internes et aux élections.

Toutes ces visites requièrent des prises de rendez-vous, de l’aide à la préparation de dossiers et le suivi des rencontres.

Une partie du travail de Mme Boisvert consiste à tisser et entretenir des liens avec les hauts responsables français, justement pour faciliter les contacts.

La délégation du Québec à Paris doit aussi s’occuper de l’immigration au Québec. Elle gère les relations d’immigration avec une soixantaine de pays.

Enfin, Mme Boisvert est responsable à Paris des relations avec la francophonie.

Conseils aux futurs diplomates

Questionnée sur les qualités requises pour travailler en diplomatie québécoise, Mme Boisvert répond sans hésiter qu’il faut avoir la passion du Québec. Elle n’hésite pas à louanger le dévouement des diplomates québécois: «J’ai des équipes fantastiques.»

Mme Boisvert estime que son expérience d’ancienne journaliste l’a beaucoup aidée en raison des aptitudes d’enquête et d’absorption d’informations qui sont requises tant par le journalisme que par la diplomatie.

Les personnes qui se destinent à travailler pour l’appareil diplomatique du Québec doivent s’attendre à du travail polyvalent. À cet égard, Mme Boisvert signale que le travail de ses équipes «est de plus en plus décloisonné».

Il faut aussi savoir s’adapter au pays où l’on est posté. En France, Marcel Proust est cité à chaque dîner, révèle Mme Boisvert. Elle a donc lu toute l’œuvre de Proust depuis qu’elle est postée à Paris.

Le Québec mène en France une diplomatie du ventre

Le gouvernement actuel du Québec a donné comme mission à sa diplomatie d’augmenter les échanges économiques du Québec avec le reste du monde. Mais, s’empresse d’ajouter Michèle Boisvert, ceci ne se fait pas au détriment des autres objectifs, notamment politiques et culturels.

En fait, tout est lié, affirme-t-elle.

Chantal Poirier / JdeM

Depuis qu’elle est en poste, Mme Boisvert observe un immense intérêt en France pour le Québec. «Ils nous admirent tellement.» Le Québec leur paraît plus jeune, plus pragmatique et moins hiérarchique. Il existe une affection profonde pour le Québec, «une volonté de créer des liens».

La France est une très grande puissance dont les intérêts rencontrent souvent ceux du Québec.

Mme Boisvert explique que c’est grâce au soutien de la France lors de la COP21 que les États fédérés comme le Québec ont un rôle pleinement reconnu dans la réduction des GES et qu’ils sont présents autour de la table lors des discussions.

Diplomatie de la table

Vus de l’extérieur, les diplomates donnent parfois l’impression de participer à une incessante suite de réceptions.

«La table est un outil de diplomatie extrêmement puissant, surtout en France.» Les conversations à ces dîners sont en partie planifiées.

«Même des fois, je scripte, parce que, moi, je veux que quand on sort [de la table], [ce ne soit] pas juste: “Oh, on a passé un bon moment”. S’ils viennent, c’est parce qu’on a un objectif, et là on fait: “Wow, on les a eus”.»

Mme Boisvert ne tarit pas d’exemples de contrats ou d’ententes qui se sont conclus à sa table ou qui ont été facilités grâce à elle.

Ainsi, pour aider les entreprises québécoises à exporter en France, elle a réussi à inviter à sa table une douzaine de chefs d’entreprises québécoises du domaine de l’aéronautique, en même temps que des responsables de la Direction générale des armées de France. Cette première rencontre a facilité l’obtention d’accréditations militaires pour plusieurs entreprises québécoises, ce qui par la suite a aidé leurs exportations en France. En 2022, les exportations québécoises en France ont atteint 1,93 milliard de dollars.

«Pendant la pandémie [...], on s’est beaucoup rapproché des entreprises québécoises établies en France. Il y en a plus de 250. Elles étaient là. Comment on peut vous aider à prendre de l’expansion? On s’est beaucoup rapproché des grands donneurs d’ordres en France. Je connaissais Ivanhoé Cambridge, parce que je suis une ancienne de la Caisse. Je les ai invités ici à ma table et je leur ai demandé: “Avez-vous déjà fait affaire avec la délégation?” Ils n’avaient jamais fait affaire avec la délégation.»

Photo courtoisie, L’Élysée

C’est à sa table, alors qu’elle recevait entre autres Hélène Carrère d’Encausse, qui était présidente de l’Académie française, tandis que la conversation roulait sur les façons de protéger la langue française, qu’a jailli l’idée d’inviter le ministre Simon Jolin-Barrette à l’Académie pour expliquer les lois québécoises de protection de la langue.

«C’est une première historique. Jamais un ministre de quelque pays que ce soit ne s’était adressé à l’Académie française. Ça a été un très grand moment.»

Mme Boisvert aime inviter les dirigeants qui viennent d’être promus. Ainsi a-t-elle reçu Philippe Bélaval, nommé en janvier conseiller culturel d’Emmanuel Macron. M. Bélaval est entre autres responsable de la future Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Un des héritages importants que veut laisser le président français, Emmanuel Macron. Or, le Québec est devenu le second contributeur financier de cette cité, après la France.

«C’est un projet extrêmement important. Je ne peux pas dire tout parce que l’inauguration aura lieu en septembre et il y a des annonces qui vont être faites.»

C’est encore à sa table, en discutant d’un salon des métiers d’art où le Québec était à l’honneur, que Mme Boisvert a découvert que Mme Macron avait un vif intérêt pour les métiers d’art, ce qui a abouti à une rencontre à l’Élysée entre elle et Isabelle Brais, l’épouse de François Legault. Emmanuel Macron s’est par la suite joint à la rencontre.

«En plus, cela a été extrêmement sympathique comme rencontre. C’est ainsi que tout à coup le Québec est entré encore plus dans la tête du président et de la femme du président.»

C’est aussi à sa table qu’elle a pu amadouer les ambassadeurs des pays de l’Organisation internationale de la francophonie pour que la ville de Québec obtienne un des bureaux de l’organisation. Une organisation dont les gens d’affaires québécois commencent à découvrir l’intérêt.

Partenariats pour l’avenir

Bref, le Québec mène en France une diplomatie du cœur, du ventre et de l’esprit.

«La France fait partie des partenaires pour construire un Québec qui s’inscrit dans l’avenir.» La France a des partenariats au Québec dans des domaines clés comme le quantique, les batteries ou l’aérospatial.

Mme Boisvert estime que «la France est un allié que l’on doit chérir». Il faut, dit-elle, s’assurer de part et d’autre que cette relation demeure pertinente. Et ne rien tenir pour acquis.