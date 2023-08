Omnium Banque Nationale: Tommy Paul élimine le numéro un mondial

Le 14e joueur au monde Tommy Paul a causé la surprise à l’Omnium Banque Nationale de Toronto en éliminant le numéro mondial Carlos Alcaraz en trois manches de 6-3, 4-6 et 6-3 en quart de finale, jeudi à Toronto.

L’Américain a pris 2h20 minutes afin de savourer une deuxième victoire en carrière contre Alcaraz. De plus, il a mis un terme à une séquence de 14 triomphes consécutifs de l’Espagnol.

«J'ai joué beaucoup de matchs que j'ai perdus au cours des 4 derniers mois et je pensais que je jouais vraiment à un haut niveau. La différence aujourd'hui s'est faite sur mes coups. Je sais que pour battre Carlos ou pour rivaliser avec lui, il faut jouer à un haut niveau, c'était donc le plan à suivre et je l'ai très bien exécuté», a déclaré le tennisman de 26 ans en entrevue avec TVA Sports sur le court.

À l’instar de la veille, Alcaraz a pris beaucoup de temps avant de se mettre en marche. Il a accumulé quatre doubles fautes pendant la manche initiale. Le joueur de 21 ans était parvenu à sauver une balle de manche, mais son adversaire est revenu à la charge quelques instants plus tard, afin de se sauver avec la manche. Paul a d’ailleurs réussi trois bris lors de la manche initiale.

L’Espagnol a pesé sur l’accélérateur dès la seconde manche en réussissant un superbe coup gagnant. Il a effectué une frappe entre ses deux jambes et Paul n’a pas été en mesure de retourner le coup. Cette superbe frappe a dicté l’allure de cette manche puisqu' elle lui a permis de créer l’égalité et ainsi prendre les devants pour une première fois du match en brisant son adversaire. Il a d’ailleurs réussi 10 points de suite pendant cette manche.

Paul a cependant été dominant en troisième manche, puisqu’il a enchaîné plusieurs coups gagnants.

Le meilleur joueur au monde a connu de bons moments au service en réussissant 79 % de ses premiers services ainsi que quatre as. Cependant, il a enregistré six doubles fautes. Son adversaire s’est également bien débrouillé au service. Paul a mis en banque deux as et il a gagné 70 % de ses points sur le premier service.

Le beau parcours de Gaël Monfils prend fin

Malgré une belle prestation, le vétéran Gaël Monfils n’a pas pu poursuivre sur sa lancée à l’Omnium Banque Nationale puisqu’il a été défait par la huitième raquette mondiale Jannik Sinner.

Le joueur de 21 ans a disposé de son adversaire en trois manches de 6-4, 2-6 et 6-3. De plus, la rencontre a été d’une durée de 2h21.

L’Italien est le seul joueur du top 10 qui est toujours en vie dans la compétition.

Le Français a tout de même été excellent au service en amassant un impressionnant total de 19 as. Il a fait preuve d’une belle constance avec les balles en main, en gagnant notamment 79 % des échanges sur sa première tentative de service. Lors de la seconde manche, Monfils a pallié un écart de deux jeux et afin de se sauver avec la manche.

Sinner aura rendez-vous avec l’Américain Tommy Paul en demi-finale samedi à compter de 19h30.