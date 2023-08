Omnium Banque Nationale de Montréal: Iga Swiatek freine Danielle Collins et passe en demi-finale

Iga Swiatek n’est pas la numéro 1 mondiale pour rien. Même quand elle est bousculée et qu’elle perd une manche, la Polonaise trouve le moyen de s’en sortir.

C’est ce qu’elle a fait vendredi soir sur le court central parsemé de spectateurs au stade IGA, s’imposant devant la négligée Danielle Collins, 6-3, 4-6 et 6-2.

L’Américaine de 29 ans a frappé un mur, mettant ainsi fin à sa belle aventure à l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

Après avoir éliminé Eugenie Bouchard en qualifications, Collins à jouer le même tour à l’Ukrainienne Elina Svitolina et à la Grecque Maria Sakkari, huitième de tête de série, avant de faire taire la foule jeudi en écartant Leylah Annie Fernandez.

Un peu de fatigue

Ayant disputé six rencontres en sept jours, la 48e raquette mondiale semblait avoir moins d’essence dans le réservoir face à Swiatek.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué autant de matchs rapprochés, a confirmé Collins en conférence de presse. Je me sentais très bien, mais à certains moments-clé, il y a peut-être des coups que j’ai ratés, contrairement à plus tôt dans le tournoi.»

«Je pense que ç’a eu un impact, a-t-elle admis. Je ne veux rien enlever à la performance de Iga. Sa façon de frapper la balle, sa précision et sa stratégie ont été excellentes.»

Plusieurs fois, la 48e mondiale, qui a déjà été septième, a répété qu’il n’était pas évident d’affronter la meilleure raquette de la planète, qu’elle n’a renversée qu’une seule fois en quatre duels. Cette défaite n’efface toutefois pas son parcours digne de mention en sol québécois.

«Je suis heureuse avec ma semaine. Après avoir perdu au premier tour à Washington, mon objectif était de jouer plusieurs matchs et de m’améliorer. Je crois que j’ai atteint mon but, même si je ne termine pas le tournoi de la manière dont je le souhaitais», a mentionné celle qui a été opérée pour une endométriose en 2021, ce qui explique en partie sa chute au classement.

Pousser Iga à la limite

Collins, qui s’est aussi démarquée cette semaine avec sa gentillesse auprès des enfants, n’a pas été aussi incisive que lors de ses premières rencontres. Elle a tout de même réussi à provoquer la tenue d’un manche ultime, mais elle a eu besoin de quatre balles de sets pour y parvenir.

Puis, Swiatek a brisé le service de sa rivale dès le troisième jeu de la dernière manche, un déficit que Collins n’a jamais pu combler.

Sympathique avec les jeunes

Cette semaine, Collins n’a pas seulement brillé sur le terrain, mais elle s’est démarquée avec sa gentillesse auprès des jeunes qui accompagnent les joueuses dans le tunnel menant au terrain.

«J’adore les enfants et chaque fois que je peux inspirer les jeunes générations et avoir une interaction avec les enfants, c’est super. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le voient pas, mais j’aime être avec eux. Je trouve qu’ils apportent tellement d’énergie! Chaque fois que je peux aider et aller sur le court avec eux, je le fais», a souligné la sympathique Floridienne.

Face à Pegula

La Polonaise, qui n’a pas été aussi dominante qu’à son habitude depuis le début de la compétition, échappant deux sets, affrontera en demi-finale l’Américaine Jessica Pegula, troisième mondiale, en demi-finale, samedi à 12h30. Plus tôt en journée, Pegula l'a emporté face à sa compatriote et partenaire en double, Coco Gauff.

Swiatek mène 5 à 2 dans les confrontations avec Pegula.

«Nous avons souvent joué l’une contre l’autre, elle esttrès régulière et l’une des meilleures joueuses de ces deuxdernières années, a commenté la plus récente championne de Roland-Garros. Le match ne sera pas facile, mais je nev ais pas vous dévoiler la tactique. Je vous dis simplementque je vais faire tout ce que je peux en espérant que ce soit un beau match.»