Omnium Banque Nationale: Jessica Pegula gagne en simple et se retire en double

Adversaires en après-midi, Coco Gauff et Jessica Pegula n’auront finalement pas été coéquipières en soirée.

Les deux Américaines avaient rendez-vous sur le court central pour disputer le premier quart de finale de la journée en milieu d’après-midi.

Dans une bataille qui a duré 2 h 21, Pegula (3e) a eu le meilleur sur Gauff (7e) en trois difficiles manches de 6-2, 5-7 et 7-5.

Pour Pegula, il s’agit d’une troisième présence en demi-finale à l’Omnium Banque Nationale. Lors du dernier tournoi montréalais, elle s’est inclinée contre l’éventuelle championne, l’Italienne Camila Giorgi. Samedi, elle affrontera la première mondiale Iga Wiatek.

Décision de Pegula

Les deux amies qui étaient les premières têtes de série du tournoi en double devaient ensuite faire la paire pour affronter les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara, 7es têtes de série, en quart de finale du double, mais l’affrontement de 2 h 21 qu’elles se sont livré les a forcées à se retirer.

««On aurait été correct, mais ça été une longue journée et la soirée aurait été longue et celle qui allait l’emporter allait jouer le premier match samedi», a mentionné Pegula pour expliquer sa décision qui a reçu l’aval de Gauff.

C’est la seconde fois en trois affrontements que Pegula a raison de sa partenaire de double. Notons que Gauff n’a que 19 ans et qu’elle est la plus jeune joueuse dans le Top 50 de la WTA.

«Elle est 3e au monde et c’est pour une raison. Elle est très régulière, a analysé Gauff en faisant l’autopsie du match. Ç’a été difficile, j’ai commencé lentement, j’ai renversé la vapeur en deuxième manche, mais je crois que j’aurais pu mieux servir.»

Pegula a bien amorcé le match en remportant les quatre premiers jeux et c’est ce qu’elle voulait.

«En la regardant dans les dernières semaines, elle sort rapidement et joue libérée. Je voulais lui rendre la vie difficile an première match, je ne voulais pas qu’elle commence à bien servir et à jouer ave combattivité», a expliqué Pegula au sujet du jeu de Gauff.

Moins d’impact

Gauff a tenu à minimiser l’impact de son partenariat avec Pegula sur le résultat de ce quart de finale.

«Ça n’est pas aussi important que les gens le pensent. J’ai joué avec beaucoup de fille sur le circuit. Vous seriez surpris par le nombre de fois où nous jouons contre des filles de qui nous sommes proches.»

Elle a tout au plus admis que Pegula connaissait bien ses tendances.

«Le fait que nous sommes amies ne rend pas les choses plus difficiles. Elle connait sûrement mon jeu mieux que les autres parce que nous passons beaucoup de temps ensemble à l’entraînement.»

Pas de première

Depuis le début de leur association, en février 2022, elles se sont déjà affrontées à deux reprises en simple, mais jamais la même journée qu’un match de double.

On pensait bien avoir droit à une première à Montréal, mais ça devra encore attendre.

«Je ne savais spas que ça aurait été une première, a admis Pegula surprise. C’est drôle parce qu’avant Earbourne, nous ne nous avions pas affrontées tant que ça.»

Avant leur quart de finale de vendredi, elles avaient divisé les honneurs de leurs duels jusqu’à maintenant. Gauff a eu le dessus en quart de finale à Eastbourne il y a quelques semaines alors que Pegula l’avait emporté en deuxième ronde à Dubaï l’an passé.