Réseau autoroutier de Montréal: voyez où sont prévues les entraves durant ce week-end

Des entraves majeures sont à prévoir sur le réseau autoroutier de Montréal durant la fin de semaine, notamment sur l’échangeur Saint-Pierre, le pont de l’Île-aux-Tourtes et les autoroutes 13 et 440.

En raison de travaux de bétonnage de poutres de rive, le pont de l’Île-aux-Tourtes sera fermé avec 1 voie sur 2 fermée en direction de Montréal, et ce, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138 en direction est à l’autoroute 20 en direction ouest sera fermée de samedi minuit à lundi 5 h.

À Laval, on prévoit la fermeture complète de l’autoroute 13 en direction nord entre la sortie 12 et l’entrée de l’autoroute 440, et ce, de samedi de minuit à 6 h et dimanche de 6 h à 23 h.

Le même axe autoroutier sera fermé sur le pont Vachon de samedi 23 h à dimanche 6 h et entre la sortie 12 et l’entrée du boulevard Sainte-Rose de dimanche 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 440 en direction ouest sera fermée entre la sortie 24 et l’A-15 de vendredi 19 h à samedi 5 h, alors que la fermeture sera partielle de samedi 19 h à dimanche 5 h.

Toujours à Laval, la route 335 sera fermée dans les deux directions de vendredi 22 h à lundi 5 h, entre les boulevards Dagenais et des Laurentides.