Alouettes de Montréal: un fier noyau de receveurs mené par Austin Mack

La visite de Jake Wieneke et des Roughriders de la Saskatchewan venait rappeler, vendredi soir, à quel point les Alouettes de Montréal ont fait du bon travail sur le plan du recrutement pour présenter un intéressant groupe de receveurs de passes, cette saison.

Si le départ d’Eugene Lewis pour les Elks d’Edmonton a fait grandement jaser, celui de Wieneke pouvait représenter une autre perte notable pour la formation montréalaise. Or, malgré diverses blessures, les receveurs ont été nombreux à se signaler chez les Alouettes depuis le début de la campagne.

«Je suis très fier du travail de nos dépisteurs et du département des opérations football dans ce dossier, a commenté le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, lors d’une entrevue accordée vendredi. On savait que c’était un défi pour nous en février, pour la période des joueurs autonomes, nous étions en train de perdre des effectifs, en particulier chez les receveurs de passes. On s’est mis au travail en parlant à des gens de l’autre côté de la frontière. On a ciblé des joueurs et on a été capable de les convaincre de venir à Montréal. Quand on constate l’impact que certains ont depuis le début de la saison, c’est sûr que c’est une grande fierté.»

Avant ce duel de vendredi contre les Roughriders, Austin Mack était la recrue américaine qui montrait clairement les meilleures statistiques avec 38 réceptions et 601 verges de gains accumulés par la voie des airs. Mieux encore, il figurait au troisième rang de la Ligue canadienne de football, tout juste derrière Shawn Bane fils, des Roughriders, et de Dalton Schoen, des Blue Bombers de Winnipeg. Mack avait toutefois disputé un match de moins que les deux autres.

«Quand tu sors d’un programme comme celui d’Ohio State et que tu as été à plusieurs camps de la NFL, ça veut dire beaucoup.» Dans le cas d’Austin Mack, notre recruteur Pier-Yves Lavergne l’a vu au camp des 49ers de San Francisco et il était convaincu qu’on devait le mettre sur notre liste de négociations et qu’il pouvait avoir un impact dans la Ligue canadienne de football.

Trois touchés pour Snead

Le Canadien Kaion Julien-Grant rendait aussi de fiers services aux Alouettes avant de se blesser, le 30 juillet, contre les Stampeders de Calgary. Il a ainsi amassé 486 verges en six matchs.

Dans la colonne des touchés, le surprenant Tyler Snead menait avec trois, soit un de plus que Mack. Snead a toutefois réussi ses trois majeurs au cours d’un seul et même match, soit dans une défaite subie contre les Argonauts de Toronto, le 14 juillet, à Montréal. Il cumulait par ailleurs 204 verges en seulement quatre parties.

Rien à envier...

À titre comparatif, Wieneke avait été limité, avant vendredi soir, à 177 verges de gains par la voie des airs, en cinq matchs cette saison, captant 17 passes en 32 tentatives. Il n’avait pas encore réussi un seul touché avec les Roughriders.

Il y a par ailleurs un Montréalais, soit Samuel Emilus, qui se démarque en Saskatchewan. Auteur de trois majeurs avant d’affronter les Alouettes, il avait déjà totalisé des gains de 440 verges par la passe. À Edmonton, Lewis a joué seulement trois matchs, le temps de cumuler 200 verges.