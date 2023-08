Une actrice de la série «Les Frères Scott» raconte ses 10 ans dans une secte

L’actrice et chanteuse Bethany Joy Lenz a révélé avoir passé 10 années dans une secte où elle a subi des «abus spirituels», alors qu’elle tournait dans la populaire série «Les Frères Scott».

D’abord dans le podcast «Drama Queens», puis en entrevue avec divers médias, dont le magazine Variety, l’artiste de 42 ans a levé le voile sur ce chapitre douloureux de sa vie.

Bethany Joy Lenz, qui a grandi dans une famille chrétienne très croyante, raconte qu’elle a lentement basculé dans la secte, dont elle n’a pas dévoilé le nom, après avoir rejoint un simple groupe d’étude de la Bible.

«Puis j’en ai rejoint un autre. Lorsque je déménageais dans un autre état ou une autre ville, je rejoignais un autre groupe», raconte-t-elle.

Les amitiés qu’elle a développées dans ces groupes sont devenues de plus en plus profondes et l’ont rendue de plus en plus vulnérable, indique Bethany Joy Lenz.

Cette dernière ajoute que la personne à la tête de ces groupes d’étude de la bible était un «sociopathe» à la tête d’un réseau surtout peuplée de jeunes âgés dans le début de la vingtaine.

AFP

Or, l'interprète du personnage de Haley Scott mentionne que son entrée dans cette secte est survenue peu de temps après ses débuts dans la série qui l’a fait connaître au grand public.

La production et ses collègues acteurs de l’émission «Les Frères Scott» étaient au courant de son adhésion à cette secte et ont même tenté de l’en extirper, affirme l’artiste.

«J’étais très entêtée. J’étais engagée dans ce que je croyais être les meilleurs choix que je pouvais faire», explique-t-elle.

La secte a toutefois multiplié les efforts pour l’isoler et lui faire perdre confiance envers ses proches, incluant l’équipe de la série télévisée.

AFP

Bethany Joy Lenz devrait fournir davantage de détails sur ses années passées dans cette secte dans un livre qui doit paraître en 2024.

La chanteuse lancera également un nouvel album le 18 août.