D'AUTEUIL, Valmont



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Valmont D'Auteuil, CPA, époux de feu Lucille Mainville survenu au CHSLD Rose-de-Lima à Laval le 22 juillet.Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Josée), Lucie (Philippe) et Caroline, ses petits-enfants : Simon (Laurence), Vincent, Maryse (Stéfane), Nicolas (Maya), Florence, ses deux arrière-petits-enfants : Alice et Tristan ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel ainsi que les bénévoles du CHSLD pour leur humanité, leur bienveillance et les soins remplis d'amour qu'il a reçu.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 25 août 2023 de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie au même endroit.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval.